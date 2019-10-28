Reuters узнал о раскрытии убежища аль-Багдади его ключевым помощником

США накануне объявили об уничтожении в Сирии главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. NYT писала, что выйти на след террориста помогли показания одной из его жен и некоего связного

Информацию о том, как лидеру «Исламского государства» (запрещена в России) Абу Бакру аль-Багдади удавалось в течение многих лет избегать поимки, предоставил иракским разведслужбам ключевой помощник террориста. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в иракской разведке.

Речь идет об Исмаиле аль-Этави, который был арестован турецкими властями и передан иракской стороне. Аль-Этави рассказал, что аль-Багдади иногда проводил важные переговоры со своими командирами в передвигающихся микроавтобусах, груженых овощами, чтобы избежать обнаружения.

«Аль-Этави предоставил ценную информацию, которая помогла иракской группе агентств по обеспечению безопасности найти недостающие фрагменты головоломки о передвижении аль-Багдади и местах, которые он обычно скрывал», — сказал один собеседников Reuters.

Ранее The New York Times сообщила, что выйти на след аль-Багдади удалось благодаря показаниям одной из его жен, а также показаниям некоего связного.