Reuters узнал о раскрытии убежища аль-Багдади его ключевым помощником

Информацию о том, как лидеру «Исламского государства» (запрещена в России) Абу Бакру аль-Багдади удавалось в течение многих лет избегать поимки, предоставил иракским разведслужбам ключевой помощник террориста. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в иракской разведке.
Речь идет об Исмаиле аль-Этави, который был арестован турецкими властями и передан иракской стороне. Аль-Этави рассказал, что аль-Багдади иногда проводил важные переговоры со своими командирами в передвигающихся микроавтобусах, груженых овощами, чтобы избежать обнаружения.
«Аль-Этави предоставил ценную информацию, которая помогла иракской группе агентств по обеспечению безопасности найти недостающие фрагменты головоломки о передвижении аль-Багдади и местах, которые он обычно скрывал», — сказал один собеседников Reuters.
Ранее The New York Times сообщила, что выйти на след аль-Багдади удалось благодаря показаниям одной из его жен, а также показаниям некоего связного.