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Reuters узнал о раскрытии убежища аль-Багдади его ключевым помощником
США накануне объявили об уничтожении в Сирии главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. NYT писала, что выйти на след террориста помогли показания одной из его жен и некоего связного

Информацию о том, как лидеру «Исламского государства» (запрещена в России) Абу Бакру аль-Багдади удавалось в течение многих лет избегать поимки, предоставил иракским разведслужбам ключевой помощник террориста. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в иракской разведке.

Речь идет об Исмаиле аль-Этави, который был арестован турецкими властями и передан иракской стороне. Аль-Этави рассказал, что аль-Багдади иногда проводил важные переговоры со своими командирами в передвигающихся микроавтобусах, груженых овощами, чтобы избежать обнаружения.

«Аль-Этави предоставил ценную информацию, которая помогла иракской группе агентств по обеспечению безопасности найти недостающие фрагменты головоломки о передвижении аль-Багдади и местах, которые он обычно скрывал», — сказал один собеседников Reuters.

Общество
NYT узнала о выходе на след аль-Багдади после допроса его жены

Ранее The New York Times сообщила, что выйти на след аль-Багдади удалось благодаря показаниям одной из его жен, а также показаниям некоего связного.

Политика
Трамп назвал «ужасом» последние минуты жизни лидера ИГ аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп воскресенье в ходе видеообращения из Белого дома объявил о ликвидации в Сирии главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Президент уточнил, что это произошло во время спецоперации американских военных. По словам Трампа, им удалось загнать аль-Багдади в тупиковый тоннель, где тот подорвал пояс смертника. Минобороны России заявило, что не располагает данными, подтверждающими смерть аль-Багдади.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: США, ИГ
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