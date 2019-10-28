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Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову
Минфин назвал условия льгот для проекта «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» в Арктике — компании должны вложиться в инфраструктуру новой нефтегазовой провинции с потенциальными запасами более 2 млрд т нефти
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Фото: Михаил Стулов / Ведомости / ТАСС

Инфраструктура для Арктики

Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике. Они будут зафиксированы в законопроекте «О господдержке предпринимательства в Арктической зоне», внесенном в правительство.

По словам заместителя министра энергетики Павла Сорокина, правительство поддержит создание новой нефтегазовой провинции на Таймыре для проекта «Восток-Ойл» — совместного предприятия «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга», принадлежащего Эдуарду Худайнатову, в 2010-2012 гг. президенту «Роснефти». В этот проект войдут Пайяхинская группа месторождений «Нефтегазхолдинга» (запасы, поставленные Роснедрами на баланс, составляют 1,2 млрд т нефти), Западно-Иркинский и Эргинский участки «Роснефти» (запасы Эргинского кластера оцениваются в 259 млн т нефти), а также совместное предприятие «Роснефти» и британской BP «Ермак». «При подтверждении тех прогнозов по запасам, которые там есть, затраты на разработку новой нефтегазовой провинции могут составить 10 трлн руб. Там надо построить дороги, железную дорогу, линии электропередач, порт, аэропорт, трубопроводы, сервисные базы. Чуть больше половины затрат — это стоимость бурения, остальное — инфраструктура и обустройство месторождений», — отметил Сорокин.

Сорокин сказал, что нефть с месторождений проекта «Восток-Ойл» будет перевозиться по Северному морскому пути, что позволит получать премию за ее качество выше, чем при поставке из порта Козьмино на Дальнем Востоке. Проект останется рентабельным даже при цене на нефть $35-40 за барр. (в конце сентября баррель нефти Urals стоил около $60), если государство будет финансировать строительство инфраструктуры.

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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в июне попросил у президента Владимира Путина поддержки для «Восток-Ойла» на 2,6 трлн руб. в виде различных льгот, обещая загрузить Северный морской путь. Согласно майскому указу президента России, по Севморпути к 2024 году должно перевозиться не менее 80 млн т грузов в год (объем перевозок в 2018 году — около 20 млн т).

В обмен на льготы Сечин обещал инвестиции в объеме от 5 трлн до 8,5 трлн руб., писали «Ведомости» со ссылкой на расчеты KPMG, которые были приложены к письму главы «Роснефти». В нем также говорилось, что перспективные ресурсы участков «Восток-Ойла» оцениваются в 2,6 млрд т углеводородного сырья (доказанные запасы немногим превышают 870 млн т нефти). Сечин уверял, что будет построено 5,5 тыс. км трубопроводов, морские терминалы с перевалкой до 100 млн т нефти в год, аэропорты, линии электропередачи и т. д. 24 октября на форуме в Вероне глава «Роснефти» сказал, что после реализации первой очереди проекта «Восток-Ойл» его добыча может составить 50 млн т в год, а вторая очередь увеличит ее до 100 млн т.

Вычет для Ванкора

По словам директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова, на совещании под руководством первого вице-премьера Антона Силуанова по вопросу поддержки бизнеса в Арктике в четверг, 24 октября, обсуждалась возможность финансирования строительства инфраструктуры для новой нефтегазовой провинции за счет вычета из НДПИ для действующих месторождений «Роснефти» Ванкорского кластера, который также планируется включить в «Восток-Ойл». Помимо Ванкорского месторождения в этот кластер входят Сузунское, Тагульское и Лодочное месторождения в Красноярском крае.

«Если компания будет тратить собственные деньги на создание инфраструктуры для новой нефтегазовой провинции, то эти расходы можно будет частично вычесть из НДПИ, который она уплачивает с Ванкора», — сказал журналистам Сазанов. Он добавил, что на новых участках сначала надо провести бурение, и только потом будет приниматься решение о строительстве и финансировании инфраструктуры.

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«Вычет будет предоставляться только в размере фактически понесенных затрат при условии, что вы принесли обоснования ФНС и платежки», — подчеркнул глава департамента Минфина. Он уточнил, что речь идет о средствах, которые сейчас направляются в Фонд национального благосостояния как доходы, когда цена на нефть выше базовой, заложенной в бюджете (цена отсечения), — $40 за барр.

«Мы предлагали предоставлять его (налоговый вычет. — РБК) в течение 10 лет, начиная с 2020 года. При текущей цене на нефть в $60 за барр. это максимум 50-60 млрд руб в год», — отметил Сазанов. Таким образом, за 10 лет государство может предоставить 500-600 млрд на строительство инфраструктуры «Восток-Ойла» в Арктике.

24 октября, после совещания у Силуанова, вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий Дальний Восток и Арктический регион, заявил журналистам, что законопроект о господдержке предпринимательства в Арктике практически согласован всеми заинтересованными ведомствами, включая Минфин. Неурегулированным оставался вопрос о вычетах из НДПИ как раз для Ванкорского кластера «Роснефти». Трутнев указывал, что Минфин нашел в льготах для этих проектов выпадающие доходы бюджета от 60 млрд до 70 млрд руб. в год. «Здесь может идти речь об изменении цены отсечения, и, таким образом, финансирование в этой части пойдет с учетом наполнения Фонда национального благосостояния», — замечал вице-премьер. Он также говорил, что Минфин попросил подумать над возможностью ограничения суммы вычета из федеральной части налога на прибыль на геологоразведку в Арктике, чтобы налоговый вычет не «съел» всю сумму налога.

Сазанов уточнил в пятницу, что согласование такого налогового вычета возможно только при условии роста до 80-90 млрд руб. в год затрат на геологоразведку в регионе. «Мы не намерены финансировать текущую геологоразведку нефтяников (затраты на нее оцениваются в 45 млрд руб в год)», — отметил он.

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Сазанов подтвердил условия по поддержке новых месторождений в Арктике, о которых ранее говорил Трутнев: участки, которые войдут в «Восток-Ойл» будут отнесены к пятой группе месторождений и будут работать по системе налога на добавленный доход (позволяет компаниям платить налог не с выручки, а с финансового результата) с нулевым НДПИ в первые 12 лет до достижения выработанности в 1% с последующим выходом на полную уплату налога. По его словам, Минфин готов внести в Госудуму законопроект о господдержке предпринимателей в Арктике в течение недели после того, как он будет окончательно согласован в правительстве.

РБК направил запрос в «Роснефть». Представитель «Нефтегазхолдинга» отказался от комментариев.

Если Минфин одобрит вычет из НДПИ для Ванкора, то «Роснефть» получит в несколько раз меньше средств на инфраструктуру «Восток-Ойл», чем просила изначально, отмечает руководитель консалтинговой компании «Гекон» Михаил Григорьев. «Скорее всего, внешняя инфраструктура месторождений будет стоить на порядок дороже, чем указанный размер вычета, если цены на нефть существенно не вырастут (без пересмотра базовой цены на нефть в бюджете)», — полагает эксперт. Но, по его мнению, инфраструктуру проекта можно оптимизировать.

Однако, если подсчитать стоимость других льгот, предоставленных проекту (от перехода на НДД до нулевых региональных выплат), то выгода получается существенной по сравнению с текущими налоговыми условиями, продолжает Григорьев. В четверг Трутнев отмечал, что внутренняя норма доходности (IRR) проектов в Арктике вырастет с 10-12 до 20-22% на 10 лет. Это очень высокий показатель для нефтегазовой отрасли, где средний IRR в 16,3% считается достаточным для принятия решения о реализации проекта.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: Минфин, Роснефть, Арктика
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