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СМИ узнали о назначении преемника ликвидированного лидера ИГ
По информации Newsweek, новым лидером террористической группировки стал Абдулла Кардаш. Назначение, по данным издания, состоялось еще в августе
Фото: ROPI via ZUMA Press / TASS

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» назначила преемника лидера Абу Бакра аль-Багдади, о ликвидации которого объявили накануне Соединенные Штаты. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на свои источники в региональной разведке, а также на близкое к боевикам агентство Amaq.

Сообщается, что новым лидером ИГ стал Абдулла Кардаш, известный также как Хаджи Абдулла аль-Афари. Со ссылкой на заявление Amaq издание уточняет, что аль-Багдади назначил Кардаша своим преемником еще в августе. Источники издания уверяют, что к моменту гибели роль аль-Багдади в качестве лидера группировки была уже символической.

«Он не участвовал ни в операциях, ни в повседневных делах», — приводит Newsweek слова своего источника. «Все, что делал Багдади, это говорил «да» или «нет» — не планируя», — добавил собеседник.

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Материал дополняется.

Автор: Мария Бондаренко
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