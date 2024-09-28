В Дагестане задержали владельца взорвавшейся АЗС

В результате взрыва на окраине Махачкалы погибли 13 человек, владельцу заправки грозит до десяти лет лишения свободы

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Владелец заправки, взорвавшейся накануне на окраине Махачкалы, задержан, сообщила пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.

Мужчину по имени Марат Джанхуватов задержали в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Его допросили следователи. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения, сообщили в СК.

По данной статье Джанхуватову грозит до десяти лет лишения свободы.

Взрыв на автозаправке на окраине Махачкалы прогремел вечером 27 сентября, в поселке Новый Хушет, у федеральной трассы. На месте начался пожар, его потушили спустя почти сутки. Здание заправки было разрушено, несколько машин получили повреждения.

При взрыве погибли 13 человек, еще более 20 получили ранения. В республике объявили 28 сентября днем траура.

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что на взорвавшейся заправке выявляли нарушения, но они были устранены.

Контроль за работой АЗС в регионе необходимо усилить, считает руководитель Дагестана. Он отметил, что после взрыва в 2023 году предписания о прекращении работы за различные нарушения получили более 230 заправок, однако больше половины из них (130 АЗС) смогли добиться возобновления деятельности через суд.