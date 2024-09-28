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В Дагестане потушили начавшийся после вчерашнего взрыва пожар на заправке

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС
Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Пожарные потушили возгорание на автозаправке в Махачкале, которое возникло в результате взрыва, сообщает МЧС в телеграм-канале.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на АЗС в Дагестане», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, спасатели продолжают разбирать завалы.

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Взрыв на автозаправке произошел накануне вечером в поселке Новый Хушет на федеральной трассе в Карабудахкентском районе. После чего там начался пожар.

Здание заправки было полностью разрушено, в результате взрыва были также повреждены несколько автомобилей и нарушена подача электричества в соседние населенные пункты.

По данным МЧС, погибли 13 человек, в том числе двое детей, еще 23 пострадали. Глава республики Сергей Меликов пообещал, что семьям погибших выплатят по 1 млн руб., пострадавшие получат от 250 тыс. до 500 тыс. руб. в зависимости от тяжести травм.

В Дагестане 28 сентября объявили днем траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса).

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МЧС Махачкала АЗС ликвидация Пожар
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