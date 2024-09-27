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В Дагестане объявили траур по погибшим при взрыве на заправке

По последним данным, в результате взрыва на АЗС погибли 10 человек, включая двоих детей. Меликов поручил правительству принять меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших
Фото: Муса Салгереев / ТАСС
Фото: Муса Салгереев / ТАСС

В Дагестане 28 сентября объявят траур в связи со взрывом на заправке в Махачкале, сообщил глава региона Сергей Меликов. В результате взрыва погибли 10 человек, в том числе двое детей, еще 11 пострадали.

«Теперь ответственные структуры будут выяснять все обстоятельства случившегося, разбираться в причинах, работать над устранением последствий. Виновные, конечно, понесут наказание», — добавил он.

Меликов также поручил правительству принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

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Взрыв произошел вечером 27 сентября на заправке при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. На АЗС начался пожар, его локализовали на площади 500 кв. м. Здание заправки разрушено, в результате взрыва повреждены несколько автомобилей.

Следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что контроль безопасности на АЗС должен стать регулярным и комплексным. Аналогичный взрыв произошел в пригороде Махачкалы 14 августа 2023 года. В результате погибли 37 человек, пострадали более 80.

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Андрей Гатинский, София Шошина София Шошина
Дагестан АЗС взрыв траур Сергей Меликов
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Пожарные локализовали пожар после взрыва на АЗС в Дагестане
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