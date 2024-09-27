СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на АЗС в Махачкале
Управление Следственного комитета по республике Дагестан возбудило уголовное дело по факту пожара на автозаправке в Махачкале, сообщает пресс-служба ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по факту происшествия в Карабудахкентском районе республики», — говорится в сообщении.
Речь идет о ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы.
Взрыв произошел на заправке при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета, там начался пожар. Глава Дагестана Сергей Меликов выехал на место. Прокуратура начала проверку. При взрыве погибли 10 человек, в том числе двое детей, еще 11 пострадали.
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