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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Минздрава заявил о подъеме заболеваемости COVID-19 в России

Мурашко: подъем заболеваемости COVID-19 в России есть, госпитализаций немного
Сюжет
Пандемия коронавируса
В России наблюдается подъем заболеваемости COVID-19, однако число госпитализаций небольшое, заявил Мурашко. Роспотребнадзор назвал рост заболеваемости коронавирусом прогнозируемым, не исключая введения локальных ограничений
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Специалисты наблюдают в России определенный подъем заболеваемости COVID, но число госпитализаций при этом остается небольшим. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на телеканале «Россия 1».

«На сегодня несколько инфекций, на которые бы мы хотели обратить внимание. <...> Конечно же, определенный подъем заболеваемости все-таки есть новой коронавирусной инфекцией. Но хочу сказать, что ее течение не обладает таким агрессивным форматом развития. Госпитализаций небольшое количество», — сказал он (цитата по ТАСС).

При этом министр подчеркнул, что люди из групп риска должны помнить о том, что могут быть осложнения. «И конечно же, ряд респираторных вирусов циркулирует. Но сегодня самый лучший период вовремя пройти вакцинацию к новому сезону подъема гриппа. Поэтому мы отслеживаем ситуацию», — добавил он.

Заболеваемость COVID в России выросла с наступлением осени. Так, с 4 по 10 сентября число пациентов с коронавирусом увеличилось на 50% по сравнению с предыдущей неделей — до 7688 человек, за неделю с 11 по 17 сентября в стране зафиксировали около 11,5 тыс. случаев COVID, а за неделю с 18 по 24 сентября — 14 тыс.

Роспотребнадзор называл рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID в осенний период прогнозируемым и ожидаемым из-за холодной погоды и увеличения контактов людей после летних отпусков. В ведомстве при этом не исключали введения ограничительных мер на локальном уровне.

20 сентября в Роспотребнадзоре предупредили о распространении в мире нового штамма COVID — BA.2.86 «пирола», который является более заразным, чем предыдущие варианты. «Пирола», по данным ведомства, имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «омикрона». В России существуют тесты для его выявления, а также препараты для эффективного лечения, добавили в пресс-службе.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
COVID-19 Минздрав Михаил Мурашко Россия
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