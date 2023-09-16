 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 103,04 (-0,19) Инвестиции, 15 сен, 16:45 Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 96,63 (+0,47) Инвестиции, 15 сен, 16:45
Российский борец вышел в финал чемпионата мира в Белграде Спорт, 18:38
Киев объявил о планах вытеснить Россию с рынка урана Политика, 18:32
Лидер РПЛ не смог обыграть «Ахмат» в Грозном Спорт, 18:27
RUBIG вместо BIG-3: что предлагают отечественные консалтинговые компании Тренды, 18:26
Сбежавшая из дома фигуристка заявила, что больше не переживает о скандале Спорт, 18:21
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 18:15
Тарасова рассказала о расставании Трусовой и Кондратюка Спорт, 18:10
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Интервью гендиректора ГТЛК Евгения Дитриха телеканалу РБК. Видео Новая экономика, 18:10
Италия попросила помощи у ЕС из-за наплыва нелегалов из Африки Политика, 18:01
В Кузбассе эвакуировали горняков из шахт из-за аварии на подстанции Общество, 17:51
Власти допустили локальные ограничения при росте случаев COVID и гриппа Политика, 17:46
Белорусский оппозиционер подал иск в Европейский суд против Еврокомиссии Политика, 17:38
Почему киберпреступники перестали красть деньги, и что похищают сейчас РБК и Kaspersky, 17:33
В Доме правительства вновь введут масочный режим из-за COVID-19 Политика, 17:16
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти допустили локальные ограничения при росте случаев COVID и гриппа

Роспотребнадзор допустил локальные ограничения из-за гриппа, ОРВИ и COVID-19
Сюжет
Пандемия коронавируса
Меры против COVID-19 уже решили ввести в здании российского правительства в Москве. Там вновь начнут носить маски и сократят количество посетителей, подтвердили РБК в пресс-службе кабмина
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В отдельных российских учреждениях могут при необходимости временно ввести локальные ограничения на фоне осеннего роста заболеваемостью ОРВИ, гриппом и COVID-19, сообщили РБК в пресс-службе Роспотребнадзора. Масочный режим без серьезных оснований возобновлять не планируется, отметили в ведомстве.

Рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в осенний период Роспотребнадзор называет прогнозируемым и ожидаемым. Это связано с наступлением холодной погоды, а также с увеличением контактов людей после летних отпусков и каникул. «Ограничительные меры, такие как например, масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера, на определенный период», – сказали в Роспотребнадзоре.

С 18 сентября в здании правительства России на Краснопресненской набережной в Москве начнут действовать ограничения для предотвращения распространения COVID-10, писал РБК со ссылкой на двух источников. В частности, возобновляется использование масок, сокращается количество посетителей и командировок сотрудников.

Информацию об этом подтвердили РБК в пресс-службе правительства. «Решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Временные ограничительные меры будут способствовать сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации», – сказали в пресс-службе.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за период с 4 по 10 сентября в России выявили 7688 тыс. случаев COVID-19, в тот же период госпитализировано 1636 человек, умерли – 10.

Первые случаи COVID-19, вызванные новым коронавирусом SARS-CoV-2, были обнаружены в начале января 2020 в китайском Ухане. 5 мая 2023 года ВОЗ объявила о завершении пандемии. Она продлилась 3 года 1 месяц и 24 дня. В России все ограничения по коронавирусу, включая масочный режим, отменили в июле 2022 года. 

Читайте на РБК Pro
Плохой сценарий: сможет ли забастовка в Голливуде погубить Disney
Как не ошибиться в главном: почему владельцы и CEO не подходят друг другу
Как автократам удалось построить в Сингапуре «экономическое чудо»
Стоит ли покупать недвижимость в Казахстане: цены, доходность, подвохи
Авторы
Теги
София Прохорчук София Прохорчук, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
COVID-19 пандемия ограничения правительство Роспотребнадзор
Материалы по теме
Заболеваемость COVID-19 в России увеличилась почти на 50% за неделю
Общество
В Доме правительства вновь введут масочный режим из-за COVID-19
Политика
В ВОЗ назвали страны распространения нового варианта COVID-19
Общество