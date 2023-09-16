Власти допустили локальные ограничения при росте случаев COVID и гриппа

Меры против COVID-19 уже решили ввести в здании российского правительства в Москве. Там вновь начнут носить маски и сократят количество посетителей, подтвердили РБК в пресс-службе кабмина

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В отдельных российских учреждениях могут при необходимости временно ввести локальные ограничения на фоне осеннего роста заболеваемостью ОРВИ, гриппом и COVID-19, сообщили РБК в пресс-службе Роспотребнадзора. Масочный режим без серьезных оснований возобновлять не планируется, отметили в ведомстве.

Рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в осенний период Роспотребнадзор называет прогнозируемым и ожидаемым. Это связано с наступлением холодной погоды, а также с увеличением контактов людей после летних отпусков и каникул. «Ограничительные меры, такие как например, масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера, на определенный период», – сказали в Роспотребнадзоре.

С 18 сентября в здании правительства России на Краснопресненской набережной в Москве начнут действовать ограничения для предотвращения распространения COVID-10, писал РБК со ссылкой на двух источников. В частности, возобновляется использование масок, сокращается количество посетителей и командировок сотрудников.

Информацию об этом подтвердили РБК в пресс-службе правительства. «Решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Временные ограничительные меры будут способствовать сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации», – сказали в пресс-службе.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за период с 4 по 10 сентября в России выявили 7688 тыс. случаев COVID-19, в тот же период госпитализировано 1636 человек, умерли – 10.

Первые случаи COVID-19, вызванные новым коронавирусом SARS-CoV-2, были обнаружены в начале января 2020 в китайском Ухане. 5 мая 2023 года ВОЗ объявила о завершении пандемии. Она продлилась 3 года 1 месяц и 24 дня. В России все ограничения по коронавирусу, включая масочный режим, отменили в июле 2022 года.