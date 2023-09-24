В России растет заболеваемость COVID. Что рекомендуют врачи

С начала сентября в России растет заболеваемость COVID и сезонными ОРВИ. РБК разбирался, надо ли соблюдать коронавирусные ограничения и прививаться от COVID и что еще рекомендуют врачи

Фото: Андрей Любимов / РБК

Нужно ли вакцинироваться от COVID и как это сделать

В России отсутствует обязательная вакцинация от COVID, но рекомендуется для различных категорий населения, включая военнослужащих, медицинских работников, спортсменов, госслужащих и работников социальных служб.

Прививки в Москве, Подмосковье и в Санкт-Петербурге

На портале госуслуг москвичам данная услуга на сегодняшний день недоступна, на mos.ru предлагают пройти вакцинацию в ГУМе или в Троицкой городской больнице. В ГУМе сообщили РБК, что сам центр вакцинации работает, там можно привиться и от гриппа, и от COVID-19. Но «вакцина от коронавирусной инфекции имеет тенденцию заканчиваться, уточнить информацию по ее наличию можно только на месте».

В Троицкой больнице к телефону не подошли и на запрос РБК на момент публикации не ответили.

В департаменте здравоохранения Москвы РБК сообщили, что сделать прививку против коронавирусной инфекции можно, как и ранее, в пунктах вакцинации в поликлиниках и в ГУМе. Для иммунизации доступна вакцина «Спутник Лайт».

Из 12 опрошенных РБК московских частных клиник пройти вакцинацию от COVID-19 можно только в четырех — в медицинском центре «Чудо Доктор», в многопрофильной клинике «Медпрайм», в сети клиник и медицинских центров «Медси» и в центре вакцинопрофилактики «Диавакс». В этих частных клиниках доступна вакцинация от COVID препаратом «Конвасэл» производства ФМБА. Стоимость вакцинации вместе с осмотром врача составляет от 3,5 тыс. до 4,5 тыс. руб. В «Медпрайм» и «Медси» сообщили, что однократного введения препарата сейчас достаточно. В медцентре «Чудо Доктор» отметили, что вакцинация проводится в два этапа.

Для медицинских организаций, подведомственных минздраву Московской области, закуплена и поставлена векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник Лайт», сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

По данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, привиться жители города могут вакцинами «Спутник Лайт» и «Конвасэл».

Можно ли вакцинировать детей от COVID-19

Вакцинацию подростков от коронавируса временно приостановили из-за запуска Минздравом третьей фазы клинических исследований обновленной вакцины. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что клинические испытания займут два месяца, на это время приостановят вакцинацию детей от 12 до 18 лет. «В зависимости от исходов третьей фазы будут даны рекомендации по использованию новой вакцины применительно к взрослым, потом будут взрослые старше 60 лет, а потом при необходимости вернемся к детям», — сказал он.

В департаменте здравоохранения Москвы также отметили, что Институт им. Гамалеи разработал новую вакцину, ориентированную на циркулирующий штамм. Клиническое исследование обновленной вакцины начнется в ближайший месяц.

Как часто нужно ревакцинироваться от COVID

По данным Минздрава, эффективность однократного введения вакцины по сравнению с двукратной иммунизацией ниже, в связи с чем настоятельно рекомендуется проходить полный курс вакцинации. Тем не менее, по данным ведомства, для вакцины «Спутник V» в ходе проведенных клинических исследований было показано, что даже однократная вакцинация может защитить от заболевания (эффективность 79,4% в сравнении с 97,6% для двукратной вакцинации).

В Минздраве отметили, что в настоящее время проходят масштабные исследования профилактической эффективности вакцин, на основании которых можно сделать предварительный вывод о том, что вакцинация защищает от возникновения болезни на протяжении не менее шести месяцев.

Достаточно ли вакцинации от COVID

Горелов рекомендовал также привиться от гриппа, пневмококка и гемофильной инфекции, так как прошлый эпидсезон «прошел во всем мире под флагом сочетанных инфекций». Чаще всего фиксировались сочетания COVID-19 с гриппом, респираторно-синциальной инфекцией и риновирусной инфекцией.

Что происходит с заболеваемостью COVID-19 в России

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в ходе пресс-конференции на тему «Профилактика сезонных заболеваний в осенний период» заявил, что отмечается подъем заболеваемости риновирусными, респираторной и аденовирусной инфекциями. Горелов также подтвердил, что в России наблюдается «умеренный подъем» заболеваемости COVID-19.

Он привел следующую статистику: на 37-й неделе 2022 года регистрировали 370 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, за 37-й неделе этого года — чуть более 11 тыс.

По данным с сайта Стопкороанвирус.РФ, в текущем году рост заболеваемости COVID-19 фиксируется с конца августа — начала сентября.

На сегодня в Москве количество заболевших коронавирусной инфекцией в восемь раз меньше, чем в 2022 году, сообщили РБК в департаменте здравоохранения столицы. В среднем в день заболевают около 700 человек, заболевание протекает в легкой форме и, как правило, не вызывает тяжелого течения. С осложнениями могут столкнуться пациенты из группы риска — пожилые пациенты, страдающие хроническими заболеваниями. Уровень госпитализации при этом составляет менее 1% и темпы ее роста гораздо ниже, чем темпы самой заболеваемости, отметили в ведомстве.

По данным департамента здравоохранения, сейчас ежедневно в столице заболевают ОРВИ примерно 25 тыс. человек, это несколько больше, чем в аналогичный период 2022 года. Обычно статистика заболеваемости ОРВИ начинает расти с середины лета и к началу осеннего эпидемиологического сезона успевает сформироваться иммунная прослойка. В этом году уровень заболеваемости стал расти намного позже, что объясняет некоторый рост кривой заболеваемости, подчеркнули в ведомстве.

«Все алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам с ОРВИ и коронавирусной инфекцией отработаны. В поликлиниках для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний организован отдельный вход, что позволяет разделить потоки здоровых и заболевших ОРВИ и тем самым предупредить распространение инфекции. Для обеспечения потребностей горожан в получении стационарной медицинской помощи заранее подготавливается необходимый объем инфекционных коек, в том числе во временном госпитале в Сокольниках», — рассказали РБК в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

На данный момент в Подмосковье ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабильная, наблюдается незначительный рост: на прошедшей неделе, с 11 по 17 сентября, зарегистрировано 180 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 16,8% выше по сравнению с предыдущей неделей. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за прошедшую неделю составил 2,4.

В Санкт-Петербурге отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. На сегодняшний день более 12 тыс. горожан находятся под медицинским наблюдением с различными видами ОРВИ, в том числе пневмониями, рассказали РБК в комитете по здравоохранению города.

Заболеваемость обусловлена в основном респираторными вирусами не гриппозной этиологии — это вирусы парагриппа, аденовирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы, риновирусы. Значимого роста случаев COVID в настоящее время не отмечается. Амбулаторно лечатся от коронавирусной инфекции на дому около 1 тыс. человек, в стационары госпитализируется в среднем 25 человек в день.

Омикрон или Пирола

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава Елена Малинникова отметила, что население в России сейчас болеет в основном штаммом коронавируса «омикрон». Чаще всего случаи COVID сегодня регистрируют у школьников и студентов. Эксперт также отметила, что сейчас нет сильной нагрузки на стационары, а ковидные госпитали в Москве, Подмосковье и ряде других регионов развернули, для того чтобы иметь возможность оперативно отреагировать на усугубившуюся эпидситуацию в случае резкого всплеска заболеваемости COVID.

Случаев заражения штаммом «пирола» в России пока не зарегистрировано. Кроме того, Малинникова сообщила со ссылкой на опубликованные исследования зарубежных коллег, что новый штамм коронавируса хоть и считается более заразным по сравнению с предыдущими, но какими-то явными отличительными симптомами не выделяется.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов также отметил, что новый субтип «пирола» не обладает уникальными клиническими симптомами, что делает акцент на лабораторной диагностике.

«По имеющимся сведениям, штамм «пирола» не представляет собой ничего принципиально нового и опасного. Это еще один подвариант «омикрона». Такие подварианты появляются достаточно часто, их общие свойства — высокая контагиозность и относительно низкая патогенность. Каждый новый подвариант несет мутации в гене белка «шипа» и может частично уходить от антител, образовавшихся в результате ранее перенесенной инфекции или вакцинации. С этим может быть связан подъем числа заболевших, однако подавляющее число заболеваний протекает легко. Говорить об особой опасности штамма «пирола» не приходится, и пугать людей не стоит, говорит вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский.

По его словам, в группе риска люди с ослабленным иммунитетом, пожилые, больные диабетом и другие могут тяжело переносить коронавирусную инфекцию, вызванную «пиролой» или другими штаммами SARS CoV-2. «Таким людям лечащим врачом может быть рекомендована вакцинация. Сейчас «на выходе» обновленная вакцина «Спутник», было бы хорошо использовать именно такую вакцину», — уверен Аграновский.

Главный врач центра «Лидер Медицина» Евгений Тимаков рассказал РБК, что новый штамм коронавируса может представлять опасность в первую очередь для лиц с пониженным иммунитетом, пожилых, детей и тех, у кого есть хронические заболевания. Эти группы подвержены повышенному риску и должны соблюдать особые меры предосторожности.

Какие симптомы и признаки сейчас у COVID-19

Роспотребнадзор выделяет следующие симптомы:

высокая температура;

затрудненное дыхание;

чихание, кашель и заложенность носа;

боли в мышцах и груди;

головная боль и слабость;

возможны тошнота, рвота и диарея.

В России диагностика COVID-19 сегодня поставлена на поток, заверил Горелов, добавив, что тест-системы, которые применяются в стране, позволяют выявить любой штамм коронавируса, циркулирующий в мире, в том числе и «пиролу».

Для выявления коронавируса используются ПЦР-тесты и анализ антител. Существуют также тест-системы для точного типирования вируса, что позволяет идентифицировать конкретный штамм или тип в лабораторных условиях.

Будут ли введены ковидные ограничительные меры

Несмотря на рост заболеваемости ОРВИ, связанный в том числе с возвращением из отпусков, началом занятий в школах, в целом эпидобстановка сегодня стабильная, сообщил РБК помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Решением оперативного штаба Минздрава регионам поручено организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями, который обычно наблюдается осенью, в том числе сформировать необходимый запас медикаментов, выстроить маршрутизацию пациентов, проработать усиление участковой и инфекционной службы. «Исходя из эпидситуации в конкретных регионах, в случае роста заболеваемости вводить масочный режим в лечебных учреждениях для медицинского персонала. Это обычная противоэпидемическая мера, направленная на защиту здоровья медработников и пациентов. Также в регионах начата вакцинация от гриппа — настоятельно рекомендуем гражданам ее пройти», — заявил Кузнецов.

О введении масочного режима в медучреждениях сообщили в нескольких регионах. Меры ввел и ряд учреждений. Так, с 18 сентября в Доме правительства (Краснопресненская наб., 2) «в связи с ростом заболеваемости» вновь начали действовать ограничения против распространения COVID.

Нужно ли уходить на карантин в случае выявления COVID-19 у себя или кого-то из близких

При подтверждении заболевания COVID человек должен изолироваться от общества, говорит Георгий Викулов. Он добавляет, что длительность карантина будет зависеть от степени тяжести заболевания и результатов последующих ПЦР-тестов. По его мнению, возврат к обычной жизнедеятельности возможен после получения результатов двух отрицательных ПЦР-тестов с интервалом в несколько дней.

В случае если кто-то из близких или родственников заболел COVID-19, больной должен соблюдать дистанцирование и принимать все необходимые меры предосторожности, чтобы предотвратить распространение вируса внутри семьи. Если больной живет не один, то все, кто с ним пересекается, тоже должны соблюдать эти меры. Использование индивидуальных средств защиты, таких как маски, при уходе за больными COVID-19 является обязательным, отметил Викулов.