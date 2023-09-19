Роспотребнадзор не нашел необходимости в коронавирусных ограничениях

Вводить ограничительные меры из-за вспышки COVID-19 пока не планируется, рост заболеваемости сезонный, сообщили РБК в Роспотребнадзоре. Ранее в ведомстве предупреждали о более заразном, чем предыдущие, штамме BA.2.86 «пирола»

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Сейчас вводить ограничительные меры из-за распространения COVID-19 не планируется, сообщили РБК в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В настоящее время вводить ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период», — указано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что за последнюю неделю в стране зафиксировано около 11,5 тыс. случаев COVID-19, но этот рост объясняется сезонностью. «В осенний период регистрируется подъем заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. Это связано и с похолоданием, и с тем, что люди возвращаются из отпусков, школьники с каникул, и много времени проводят в коллективах, где идет активный обмен инфекциями», — отметили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе рекомендовали соблюдать профилактические меры, избегать больших скоплений людей, чаще мыть руки с мылом и использовать дезинфицирующие средства.

Уровень заболеваемости ковидом начал снижаться в России с октября прошлого года и достиг минимальных значений к июлю. В мае 2023 года ВОЗ объявила об окончании пандемии COVID-19, а в августе заболеваемость снова начала расти. Если в начале августа в России выявляли около 3 тыс. зараженных в неделю, то к 10 сентября уровень заболеваемости вырос до 7688 случаев.

В здании правительства России на Краснопресненской набережной в Москве с 18 сентября начали действовать ограничения для предотвращения распространения COVID-19. В частности, возобновилось использование масок, было сокращено количество посетителей и командировок сотрудников.

16 сентября в Роспотребнадзоре допустили локальные ограничения при росте числа случаев COVID-19, а спустя два дня предупредили о более заразном, чем предыдущие, штамме возбудителя. «Новый вариант коронавируса (BA.2.86) «пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «омикрона», и он более заразный, чем его предшественники», — сообщили в ведомстве.