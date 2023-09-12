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Пандемия коронавируса ,  
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Заболеваемость COVID-19 в России увеличилась почти на 50% за неделю

Заболеваемость коронавирусом в России за неделю увеличилась почти на 50%
Сюжет
Пандемия коронавируса
Фото: Артем Саватеев / Яндекс.Маркет / РБК
Фото: Артем Саватеев / Яндекс.Маркет / РБК

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в России увеличился почти на 50% с 4 по 10 сентября. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,5 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 49,2%», — говорится в сводке оперштаба. Всего с 4 по 9 сентября госпитализировали 1636 человек с COVID при 7688 выявленных случаях, десять человек умерли.

По данным портала, число госпитализаций также увеличилось в 52 субъектах России, а повышение заболеваемости затронуло 65 субъектов.

18 августа Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число заболеваний COVID-19 выросло с 17 июля по 13 августа на 63% по сравнению с предыдущими 28 днями. При этом количество смертей от коронавируса уменьшилось на 56%. В организации по-прежнему считают эту болезнь «крупной угрозой».

Теги
COVID-19 Россия оперативный штаб
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