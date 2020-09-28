В Москве зафиксировали максимум смертей от COVID-19 с середины июля

Всего с начала пандемии в столице умерли 5203 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Москве умерли 23 человека, у которых ранее подтвердили коронавирус. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Число зафиксированных за сутки случаев стало максимальным с 16 июля, когда оперативный штаб сообщал о 24 смертельных случаях.

С начала пандемии в столице умерли 5203 заразившихся коронавирусом.

Общее число заразившихся приблизилось к 288 тыс. человек. Из них выздоровели свыше 246 тыс.