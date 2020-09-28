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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи оценили слова об ослаблении коронавируса в России

Эволюционная направленность вируса состоит в том, чтобы распространяться, но не убивать «свой материал». Об этом РБК заявил профессор и вирусолог Анатолий Альтштейн, комментируя утверждение замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова о том, что коронавирус по мере своего распространения ослабевает.

Ранее Горелов заявил, что ослабление коронавируса снижает вероятность пессимистического сценария. Он также отметил, что в России, и особенно в Москве, много резервных коек.

«Я, наверное, первый начал еще весной проводить эту точку зрения. Просто потому, что это точная закономерность, это не он или я что-то обнаружили, это просто закономерность для такого рода инфекций, что эволюционная направленность вируса — распространяться, но не убивать свой материал, благодаря которому он существует», — сказал Альтштейн. При этом он указал, что в России коронавирус появился менее года назад, поэтому процесс его ослабления займет еще один-три года.

В Роспотребнадзоре заявили об ослаблении коронавируса
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Фото:Щербак Александр / ТАСС

«Но могут появляться дополнительные факторы типа коллективного иммунитета и вакцины, поэтому мы можем и раньше выйти из этой ситуации», — допустил он.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович заявила РБК, что ситуация с койками в разных субъектах различается.

«Апрель—май довольно жестко контролировались Министерством здравоохранения, и все, что касается разворачивания инфекционных коек, тоже отслеживалось довольно жестко. Другой вопрос, что есть регионы, в которых в силу развития процесса могут наблюдаться какие-то сбои по обеспеченности койками, просто потому, что не полностью выполняют три стратегии по борьбе с вирусом. Три стратегии — это трафик, трейсинг, тестинг», — отметила она.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

По словам Попович, в целом по статистике ситуация достаточно спокойная, однако есть регионы, в которых нужно пристальное внимание и ужесточение контроля.

28 сентября оперативный штаб сообщил, что за сутки в стране выявили 8135 случаев заражения коронавирусом. В последний раз более 8 тыс. заболевших регистрировали 16 июня. За весь период пандемии коронавирусом в России заразились 1 159 573 человека.

За последние сутки после заболевания COVID-19 умер 61 человек, общее число смертей, согласно данным оперативного штаба, достигло 20 385.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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