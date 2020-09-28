Вирусологи оценили слова об ослаблении коронавируса в России

Эволюционная направленность вируса состоит в том, чтобы распространяться, но не убивать «свой материал». Об этом РБК заявил профессор и вирусолог Анатолий Альтштейн, комментируя утверждение замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова о том, что коронавирус по мере своего распространения ослабевает.

Ранее Горелов заявил, что ослабление коронавируса снижает вероятность пессимистического сценария. Он также отметил, что в России, и особенно в Москве, много резервных коек.

«Я, наверное, первый начал еще весной проводить эту точку зрения. Просто потому, что это точная закономерность, это не он или я что-то обнаружили, это просто закономерность для такого рода инфекций, что эволюционная направленность вируса — распространяться, но не убивать свой материал, благодаря которому он существует», — сказал Альтштейн. При этом он указал, что в России коронавирус появился менее года назад, поэтому процесс его ослабления займет еще один-три года.

«Но могут появляться дополнительные факторы типа коллективного иммунитета и вакцины, поэтому мы можем и раньше выйти из этой ситуации», — допустил он.