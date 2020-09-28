Кремль назвал «предметом особого внимания» рост числа зараженных COVID-19

В России на протяжении двух недель растет число заболевших коронавирусом. Дмитрий Песков заявил, что губернаторы, принимая решения о мерах, должны ориентироваться на ситуацию в своих регионах

Фото: Андрей Любимов / РБК

Рост числа зараженных коронавирусной инфекцией в России — это предмет для особого внимания, и граждане должны позаботиться о своей безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Действительно, растет количество инфицированных, это предмет для особого внимания не только соответствующих штабов, но и граждан, которые должны значительно повысить уровень заботы о своей эпидемиологической безопасности и выполнять все необходимые предписания», — сказал официальный представитель Кремля.

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Он добавил, что во всех регионах страны разная ситуация с распространением COVID-19, поэтому губернаторы должны действовать исходя из обстановки на местах. «Именно поэтому они стали обладателями особых полномочий на фоне пандемии, которые они и реализуют», — отметил Песков.