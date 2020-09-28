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Пандемия коронавируса ,  
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Кремль назвал «предметом особого внимания» рост числа зараженных COVID-19

В России на протяжении двух недель растет число заболевших коронавирусом. Дмитрий Песков заявил, что губернаторы, принимая решения о мерах, должны ориентироваться на ситуацию в своих регионах
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Рост числа зараженных коронавирусной инфекцией в России — это предмет для особого внимания, и граждане должны позаботиться о своей безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Действительно, растет количество инфицированных, это предмет для особого внимания не только соответствующих штабов, но и граждан, которые должны значительно повысить уровень заботы о своей эпидемиологической безопасности и выполнять все необходимые предписания», — сказал официальный представитель Кремля.

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Он добавил, что во всех регионах страны разная ситуация с распространением COVID-19, поэтому губернаторы должны действовать исходя из обстановки на местах. «Именно поэтому они стали обладателями особых полномочий на фоне пандемии, которые они и реализуют», — отметил Песков.

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Так он ответил на вопрос о том, должны ли регионы последовать примеру Москвы и ввести дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса. В Москве и Подмосковье с понедельника, 28 сентября, начали действовать новые рекомендации в связи с COVID-19. Так, людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями посоветовали оставаться дома. Работающим людям из этих категорий предложили перейти на удаленку или взять отпуск.

Правительство столицы возобновило работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома. Им будут доставлять льготные лекарства, продукты и другие предметы первой необходимости.

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Также власти призвали работодателей перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим работы.

В России на протяжении двух недель наблюдается ежедневный рост числа заболевших COVID-19. За последние сутки впервые с середины июня коронавирус диагностировали у более чем 8 тыс. человек. С начала эпидемии в стране заразились 1 159 573 человека. Из них 945 920 выздоровели, 20 385 скончались.

Москва лидирует среди российских регионов по количеству заболевших. В столице выявили 287 993 случая заболевания. Количество заразившихся в столице растет с середины сентября. Вторые сутки подряд в городе выявляют более 2 тыс. инфицированных.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Елизавета Антонова, Анастасия Курносова
коронавирус Дмитрий Песков
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