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В составе организаторов «Золотой маски» произошел раскол

Союз театральных деятелей будет проводить «Золотую маску» самостоятельно
Союз театральных деятелей учредит свою организацию для проведения «Золотой маски». Ранее премию проводила АНО Марии Ревякиной. В прошлом году премию получила драматург Светлана Петрийчук, которую обвиняют в оправдании терроризма
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Союз театральных деятелей (СТД) России выходит из состава участников АНО «Премия и Фестиваль «Золотая маска» под руководством Марии Ревякиной и создает свою исполнительную дирекцию премии, сообщается на сайте СТД.

«СТД РФ принял решение о выходе из состава участников Автономной некоммерческой организации «Премия и Фестиваль «Золотая маска» (руководитель М.Е. Ревякина») и приступил к созданию собственной исполнительной дирекции «Премии и Фестиваля «Золотая Маска», которой будет поручено проведение всего комплекса мероприятий по подготовке и проведению премии и фестиваля уже в этом году», — сообщил на посвященном этому вопросу совещании председатель СТД Александр Калягин.

Директором премии СТД собирается назначить театроведа Владимира Мишарина (на его сайте говорится, что он руководил театрами в Сочи и Йошкар-Оле). Уже сформирована рабочая группа, которая будет работать над обновлением положения о «Золотой маске».

РБК обратился за комментарием к Марии Ревякиной, Александру Калягину, в пресс-службу фестиваля «Золота маска» и СТД.

Премия «Золотая маска» была учреждена СТД в 1993 году. Ревякина руководит ее работой с 2004 года. Она также была директором МХТ им. А.П. Чехова и Театра наций (ее уволили из него в январе этого года).

В прошлом году одним из лауреатов фестиваля стала драматург Светлана Петрийчук, написавшая пьесу «Финист Ясный сокол». Также премию получила художник по костюмам постановки Ксения Сорокина. Режиссером спектакля выступила Евгения Беркович. В нем рассказывается о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.

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В мае Петрийчук и Беркович арестовали по делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК), они пробудут под стражей как минимум до 10 сентября. По этой статье предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

В основу обвинений против драматурга и режиссера легла «деструктологическая» экспертиза, которую провели Роман Силантьев (автор теории деструктологии), Галина Хизриева и Елена Замышевская. Адвокат Ксения Карпинская говорила, что по выводам авторов исследования в пьесе «якобы содержится героизация боевиков ИГИЛ (группировка признана террористической и запрещена в России. — РБК), а также идеология радикального феминизма».

Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте (проводит судебные экспертизы) в июне признал экспертизу Силантьева и его коллег ненаучной, так как деструктология не является наукой, областью техники, искусства или ремесла. Была назначена новая экспертиза, лингвистическая, которую проведет ФСБ.

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