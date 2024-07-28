Капитан «Штандарта» раскрыл исход переговоров о заходе в испанский порт

Испанская администрация отказалась пустить фрегат в порт, несмотря на доводы о потребности в воде, еде и запчастях, поэтому корабль направился в открытое море, сообщил Мартусь. Оттуда экипаж еще раз попробует объяснить ситуацию

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Испанская морская администрация отказалась пустить фрегат «Штандарт» в порт, несмотря на озвученные доводы, среди которых — потребность в воде, еде и запчастях для генератора. Об этом РБК сообщил капитан корабля Владимир Мартусь.

Он отметил, что «Штандарт» держит курс в открытое море, поскольку вынужден идти за пределы территориальных вод Испании.

«Мы, к сожалению, вынуждены исполнять решения морской администрации и сейчас идем за 12-мильную зону. Попробуем оттуда еще раз объяснить сложность ситуации», — сказал он.

Мартусь поблагодарил местных жителей, которые приплыли к фрегату на сапах, помогли команде понять якорь и угостили ее шашлыком.

«Наш маленький экипаж с трудом поднимал тяжелючий якорь. <...> С пляжа буквально приехало несколько человек на сапах помогать нам крутить шпиль, поднимать 250 кг якоря и якорь-цепи и даже привезли целую кастрюлю шашлыка», — рассказал Мартусь.

Фрегат «Штандарт» — точная копия боевого корабля, построенного Петром I в 1703 году для обороны Санкт-Петербурга. Современный «Штандарт», построенный в 1999 году, — это действующий учебный парусник.

«Штандарт» прибыл в ЕС для участия в фестивале. 23 июля его не пустили во французские порты, на следующий день — в испанские. Причиной стало обращение проукраинских активистов из общественной организации AGA Ucraina (Галицкая ассоциация помощи Украине) к Морскому капитанству испанского Виго, где должен был проходить фестиваль, на который шел фрегат.

Активисты попросили «запретить заход, стоянку и остановку судна «Штандарт» в порту этого города и любом другом порту побережья Испании, писал портал Outon. С апреля 2022 года в порты Евросоюза запрещен заход судов под российским флагом, однако «Штандарт» теперь ходит под флагом Островов Кука. На это обратили внимание активисты AGA Ucraina, которые объяснили смену флага «мошенничеством» и «попыткой избежать санкций».

25 июля Мартусь сообщил, что у экипажа заканчиваются еда и вода, потому судно снимется с якоря, направится «ближе к цивилизации», чтобы пополнить запасы. По словам капитана, на «Штандарте» — «международный экипаж» из 15 человек, в том числе трое подростков 13, 14 и 18 лет.

Моряк отметил, что петиция на Change.org с призывом снять санкции с парусника как с объекта мирового культурного наследия к 27 июля собрала более 5 тыс. подписей.

Накануне Мартусь сообщил, что с экипажем фрегата связались морские власти Испании. С его слов, конкретных указаний на тот момент экипажу не дали.