Власти Испании связались с фрегатом «Штандарт», который не пустили в ЕС

Фото: Владимир Мартусь для РБК

С историческим фрегатом «Штандарт», который не пустили в порты ЕС из-за просьбы проукраинских активистов, связались местные морские власти, сообщил РБК капитан судна Владимир Мартусь.

По его словам, экипажу не дали никаких конкретных указаний.

«Морские власти были на борту, выслушали наши доводы про необходимость захода в порт, но пока не разрешили, но и не запретили стоять на якоре. Ждем от них информации с официальным решением», — сказал он.

С апреля 2022 года в порты Евросоюза запрещен заход судов под российским флагом, однако российский учебный парусник «Штандарт» теперь ходит под флагом Островов Кука. На это обратили внимание активисты AGA Ucraina, которые объяснили смену флага «мошенничеством» и «попыткой избежать санкций». Они попросили «запретить заход, стоянку и остановку судна «Штандарт» в порту этого города и любом другом порту побережья Испании.

Сначала направившийся на фестиваль в Испании фрегат не пустили во французские порты, затем в испанские. 25 июля Мартусь сообщил, что у экипажа заканчиваются еда и вода, поэтому судну нужно пополнить запасы. По словам капитана, на «Штандарте» — «международный экипаж» из 15 человек, в том числе трое подростков 13, 14 и 18 лет.

В итоге экипаж получил помощь не от властей, а от жителей испанского острова Иль-Аруса к северу от города Виго, которые предложили привозить воду, а также дали возможность спуститься на берег и пополнить запасы еды, постирать одежду в местной прачечной. Сообщалось, что морские власти Испании собираются прибыть на борт, чтобы обсудить ситуацию.