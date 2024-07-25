Фрегат, который не пустили в Испанию и Францию, отправился на поиски воды

Российский исторический фрегат «Штандарт» отказались пускать в порты Франции и Испании после жалоб проукраинских активистов. Капитан судна сообщал о критических запасах еды и воды. По его словам, сегодня фрегат снялся с якоря

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Команда исторического фрегата «Штандарт» сняла якорь и направилась «ближе к цивилизации», чтобы пополнить запасы воды и еды, рассказал РБК капитан судна Владимир Мартусь.

«Мы поднимаем якорь, чтобы перейти немножко ближе к цивилизации, туда, где мы сможем набрать воды, купить еды. Миль 20 (32,2 км), поближе к городу Вига (Испания). Посмотрим, что получится», — сказал капитан.

23 июля он заявил, что после того, как судно отказались пускать во французские порты, аналогичный запрет поступил и от испанских властей. И во Франции, и в Испании «Штандарт» должен был участвовать в международных парусных фестивалях. «На борту 15 человек из семи стран, у нас всегда очень международный экипаж. У нас трое подростков 13, 14 и 18 лет. После четырех дней перехода на борту очень немного еды и воды. Может быть на три или на четыре дня у нас останется. И что сейчас делать, неясно», — отмечал тогда Мартусь.

«Штандарт» — копия российского исторического фрегата времен Петра I, построенная в 1999 году компанией «Проект Штандарт». «На морских праздниках в европейских портах «Штандарт» неизменно становится центром всеобщего внимания. А его экипаж ждут праздники, концерты, прогулки по улицам новых городов, общение с единомышленниками из разных стран», — говорится в описании корабля на сайте компании.

Ранее портал Outon сообщил, что проукраинские активисты общественной организации AGA Ucraina (Галицкая ассоциация помощи Украине) написали обращение к Морскому капитанству испанского Виго с просьбой «запретить заход, стоянку и остановку судна «Штандарт» в порту этого города и любом другом порту побережья Испании.

Как отмечает Outon, с апреля 2022 года порты Евросоюза запретили заход судов под российским флагом, однако «Штандарт» теперь ходит под флагом Островов Кука. На это обратили внимание проукраинские активисты AGA Ucraina, которые объяснили смену флага «мошенничеством» и «попыткой избежать санкций».

Россия осуждает западные санкции и считает их незаконными. Посольство России в Испании пытается разобраться с ситуацией вокруг фрегата «Штандарт», сообщили накануне в дипломатическом представительстве. «Запросов от экипажа корабля или судовладельца о содействии в решении вопроса в адрес посольства не поступало», — добавили в посольстве.