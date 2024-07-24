Испанские порты отказались пускать фрегат «Штандарт»
Власти Испании отказались пускать в свои порты исторический фрегат «Штандарт», на котором плывет российская команда. Об этом РБК рассказал капитан корабля Владимир Мартусь.
По его словам, «Штандарт» пересек Бискайский залив и находится в территориальных водах Испании. В испанском городе Виго корабль должен был принять участие в фестивале Iacobus Maris Route.
«На борту 15 человек из семи стран, у нас всегда очень международный экипаж. У нас трое подростков, 13, 14 и 18 лет. После четырех дней перехода на борту очень немного еды и воды. Может быть, на три или на четыре дня у нас останется. И что сейчас делать, неясно», — заключил Мартусь.
Ранее пускать корабль в свои порты отказалась Франция. На борту корабля почти закончилась вода, заявлял глава ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан со ссылкой на капитана корабля.
Фрегат «Штандарт» — точная копия боевого корабля, построенного Петром Великим в 1703 году для обороны Санкт-Петербурга. Современный «Штандарт», построенный в 1999 году, — это действующий учебный парусник.
Проукраинские активисты общественной организации AGA Ucraina (Галицкая ассоциация помощи Украине) написали обращение к Морскому капитанству испанского Виго с просьбой «запретить заход, стоянку и остановку судна «Штандарт» в порту этого города и любом другом порту побережья Испании.
Весной 2022 года порты Евросоюза из-за санкций запретили заход судов под российским флагом, однако «Штандарт» теперь ходит под флагом Островов Кука. Россия неоднократно осуждала западные санкции и называла их незаконными. Президент Владимир Путин говорил, что страны, которые стремятся навредить России санкциями, наносят ущерб сами себе.
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