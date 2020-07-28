СК опроверг обнаружение пропавшего девять дней назад Ан-2
В Следственном комитете опровергли сообщение о том, что в Иркутской области удалось обнаружить самолет Ан-2, который 19 июля исчез после вылета из поселка в Бурятии.
«Информация не соответствует действительности. Самолет, к сожалению, не найден», — заявили РБК в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России.
Ранее об обнаружении самолета сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник. Это подтверждал и Telegram-канал 112.
В свою очередь, источник агентства «Интерфакс» заявил, что номера найденного Ан-2 не совпадают с теми номерами, которые были на пропавшем кукурузнике. По его словам, речь может идти о самолете, который совершил жесткую посадку еще в июне прошлого года.