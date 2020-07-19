Самолет Ан-2 с пассажирами на борту перестал выходить на связь в Бурятии

Самолет Ан-2, вылетевший из населенного пункта Кырен в Бурятии, не вышел в установленное время на связь, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

«В 20:21 мск поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 (бортовой номер 71276) авиакомпании «Феникс». На борту шесть человек, из них двое человек экипажа и четыре пассажира», — сообщили в МЧС.

Там также отметили, что точный маршрут следования самолета не известен.

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