Общество , 19 июл, 23:15
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Самолет Ан-2 с пассажирами на борту перестал выходить на связь в Бурятии
Самолет Ан-2, вылетевший из населенного пункта Кырен в Бурятии, не вышел в установленное время на связь, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
«В 20:21 мск поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 (бортовой номер 71276) авиакомпании «Феникс». На борту шесть человек, из них двое человек экипажа и четыре пассажира», — сообщили в МЧС.
Там также отметили, что точный маршрут следования самолета не известен.
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