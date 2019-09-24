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Экипаж севшего на кукурузное поле самолета A321 улетел на Байконур

Члены экипажа севшего в Подмосковье самолета Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» отправились на Байконур, чтобы понаблюдать за пуском пилотируемого корабля «Союз МС-15». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Ранее всех членов экипажа пригласил посетить Байконур глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Запуск ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запланирован на 25 сентября, 16:57 мск. На борту «Союза МС-15» на Международную космическую станцию (МКС) отправятся россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Стыковка корабля с МКС произойдет в тот же день вечером.

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Посадка в поле пассажирского самолета А321. Фоторепортаж

15 августа пассажирский самолет А321 «Уральских авиалиний», следовавший по направлению Жуковский — Симферополь, совершил аварийную посадку в Московской области из-за столкновения со стаей птиц. В результате происшествия никто не погиб, но некоторые пассажиры и второй пилот получили травмы.

Вскоре после инцидента президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России командиру экипажа Дамиру Юсупову и пилоту Георгию Мурзину. Остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества.

Теги: «Байконур», «Уральские авиалинии», А321
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