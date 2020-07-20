Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 71,71 (+0,48) Инвестиции, 17 июл, 14:35
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 81,68 (+0,45) Инвестиции, 17 июл, 14:35
Новый владелец Эльги приступил к строительству терминала в порту Ванино Бизнес, 07:00 «Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП Общество, 06:53 СК начал проверку по факту исчезновения самолета Ан-2 в Бурятии Общество, 06:44 Канье Уэст провел первую встречу в рамках предвыборной кампании Политика, 06:15 Роспотребнадзор изучит распространение COVID-19 среди людей с ВИЧ Общество, 05:25 Короля Саудовской Аравии госпитализировали Общество, 05:23 МИД Канады сообщил о передаче в Париж самописцев украинского Boeing Общество, 04:52 Данные более 20 млн пользователей VPN-сервисов утекли в интернет Общество, 04:29 Академик РАН допустил усиление ограничений в случае второй волны COVID-19 Общество, 04:16 Пассажирами пропавшего в Бурятии Ан-2 были пилоты других самолетов Общество, 03:25 Акции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста Бизнес, 03:12 Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне Общество, 02:58 Глава Гидрометцентра предупредил об опасных погодных явлениях в России Общество, 02:35 ОАЭ впервые запустили на Марс из Японии космический зонд Технологии и медиа, 02:10
Общество ,  
0 

СК начал проверку по факту исчезновения самолета Ан-2 в Бурятии

Следственные органы организовали доследственную проверку по факту исчезновения в Бурятии самолета Ан-2, на борту которого находились шесть человек. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, самолет совершал облет территории Тункинского и Окинского районов Республики Бурятии для определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда.

Самолет Ан-2, вылетевший из населенного пункта Кырен в Бурятии, перестал выходить на связь вечером 19 июля.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России, на борту самолета находились шесть человек, из них 2 человека экипаж и 4 пассажира.

Представитель Сибирского поисково-спасательного центра сообщил «Интерфаксу», что на борту самолета находились командиры четырех самолетов, которым показывали места проведения химических работ.

Источник агентства сообщил, что полет Ан-2 не был согласован с авиационными властями. По его информации, борт мог совершить аварийную посадку в поле на границе Иркутской области и Бурятии.

Начальник Сибирского координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер сообщил ТАСС, что самолет перестал выходить на связь через шесть часов после вылета. По его словам, самолет вылетел 19 июля в 19:25 по местному времени (14:25 мск). Дрегер подтвердил, что руководитель авиакомпании «Феникс» знал о вылете, поэтому спасателям известен предполагаемый район поиска.

Теги: Бурятия, Ан-2, Следственный комитет, доследственная проверка
Материалы по теме
Пассажирами пропавшего в Бурятии Ан-2 были пилоты других самолетов
Общество
Самолет Ан-2 с пассажирами на борту перестал выходить на связь в Бурятии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter