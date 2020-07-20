СК начал проверку по факту исчезновения самолета Ан-2 в Бурятии

Следственные органы организовали доследственную проверку по факту исчезновения в Бурятии самолета Ан-2, на борту которого находились шесть человек. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, самолет совершал облет территории Тункинского и Окинского районов Республики Бурятии для определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда.

Самолет Ан-2, вылетевший из населенного пункта Кырен в Бурятии, перестал выходить на связь вечером 19 июля.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России, на борту самолета находились шесть человек, из них 2 человека экипаж и 4 пассажира.

Представитель Сибирского поисково-спасательного центра сообщил «Интерфаксу», что на борту самолета находились командиры четырех самолетов, которым показывали места проведения химических работ.

Источник агентства сообщил, что полет Ан-2 не был согласован с авиационными властями. По его информации, борт мог совершить аварийную посадку в поле на границе Иркутской области и Бурятии.

Начальник Сибирского координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер сообщил ТАСС, что самолет перестал выходить на связь через шесть часов после вылета. По его словам, самолет вылетел 19 июля в 19:25 по местному времени (14:25 мск). Дрегер подтвердил, что руководитель авиакомпании «Феникс» знал о вылете, поэтому спасателям известен предполагаемый район поиска.