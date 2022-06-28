В Госдуме предложили лишить злостных нарушителей ПДД скидки на штрафы

Поправки ко второму чтению законопроектов об ужесточении наказания для нарушителей ПДД подразумевают лишение водителей скидки 50% при оплате штрафа, если те ранее привлекались по статье о повторном вождении без удостоверения

Фото: Алексей Белкин / ТАСС

Комитет Госдумы по госстроительству на заседании в понедельник рекомендовал принять поправки, подготовленные к законопроектам об ужесточении наказания для водителей без прав, сообщил «Коммерсантъ».

Два законопроекта внесли в Госдуму в конце мая и приняли в первом чтении в середине июня. Авторы инициатив — депутаты Ирина Яровая, Дмитрий Вяткин, Ирина Панькина, Юрий Синельщиков, Ярослав Нилов и Дмитрий Певцов — предложили повысить административное наказание и установить штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для тех, кто повторно управляет транспортным средством без прав, а также дополнить УК новой статьей, 264.3, и ввести уголовную ответственность за управление транспортом без прав, в случае если водитель уже привлекался по ч. 4 ст. 12.7 КоАП (повторное управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством). Такие действия будут наказываться штрафом от 150 тыс. до 250 тыс. руб., обязательными или принудительными работами; возможно и лишение свободы сроком до одного года (максимальный штраф увеличивается до 300 тыс. руб., а срок лишения свободы — до двух лет, в случае если водитель прежде уже привлекался по этой уголовной статье).

В поправках ко второму чтению депутаты предложили лишить нарушителей, привлекаемых к ответственности по ч. 4, права на 50-процентную скидку при оплате штрафа. Как пояснила «Коммерсанту» соавтор законопроектов и первый зампред комитета по госстроительству Ирина Панькина, новое предложение связано с «повышенной степенью опасности данных правонарушений ввиду того, что лицом нарушается судебный запрет на управление транспортным средством».

Срок предоставления поправок к законопроекту об изменениях в УК истекает во вторник. По данным издания, его планируют рассмотреть во втором чтении на следующей неделе.

Сейчас право на скидку при оплате штрафа в течение 20 дней со дня назначения не распространяется на штрафы за пьяное вождение, отказ от медосвидетельствования и некоторые другие правонарушения.

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Помимо новых норм о вождении без прав депутаты также предлагают наказывать по уголовным статьям за вождение (без прав) в нетрезвом состояние, выезд на встречную полосу или превышение скорости (без прав) в нетрезвом состоянии. В случаях, когда здоровью пешехода в результате действий водителя без прав (как лишенного, так и не имеющего их) причинен тяжкий вред, предлагается установить повышенную ответственность за нарушение ПДД — лишение свободы сроком от трех до семи лет. В случае смерти пешехода наказание наказание составит от пяти до 12 лет, а двух и более лиц — от восьми до 15 лет.

Кроме того, для уже лишенных прав водителей, которые повторно нарушили ПДД, ответственность ужесточается вплоть до изъятия транспортного средства.