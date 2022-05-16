В МВД России составили портрет типичного пьяного водителя

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Мужчины в возрасте от 30 до 39 лет со средним или средним специальным образованием, привлекавшиеся к административной ответственности за нарушение ПДД, чаще всего становились в прошлом году участниками ДТП в пьяном виде. Это следует из информационно-аналитического обзора Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

«В девяти из десяти ДТП с участием водителей с признаками опьянения [за рулем находились] мужчины. Более чем в трети таких ДТП возраст водителей составил 30–39 лет», — говорится в отчете.

В МВД отметили, что люди с ученой степенью в 2021 году не совершили ни одного автопроисшествия в состоянии опьянения.

В отчете также говорится, что почти половина водителей, попавших в ДТП в пьяном виде, официально не работают, 21% оказались работниками сферы торговли и услуг. 83% таких аварий совершаются на легковых машинах, 13% приходится на мототранспорт, 4% — на остальные категории транспортных средств, добавили в ведомстве.

Летом прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за вождение в нетрезвом виде. Гражданам, уже судимым за такое правонарушение, теперь грозит до трех лет (вместо двух) лишения свободы, штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или исправительные либо принудительные работы. Осужденному также могут на шесть лет запретить занимать определенные должности.