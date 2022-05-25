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В Думу внесли проект о конфискации автомобилей у злостных нарушителей ПДД

Дупутаты предложили повысить штрафы и ввести уголовную ответственность для лиц, которые будучи лишены прав управления, повторно привлекаются за нарушение ПДД. У таких злостных нарушителей предложено изымать автомобили
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий ответственность вплоть до изъятия транспортного средства для уже лишенных прав водителей, повторно нарушивших ПДД. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Для тех лиц, которые будучи лишены права управления и которые уже дважды ранее привлекались к административной ответственности за управление транспортным средством без наличия права на его управление, в законопроекте предложено предусмотреть уголовную ответственность.

Также для таких нарушителей предлагается установить штраф от 150 тыс. до 300 тыс. руб. и ужесточить наказание с принудительных или обязательных работ до лишения свободы сроком на год. Сейчас по подобным деяниям вообще отсутствует признак повторности, а многократное их совершение влечет одну и ту же ответственность, указали авторы.

В качестве дополнительной меры депутаты предлагают установить возможность на основании обвинительного приговора конфисковать транспортное средство злостного нарушителя. Такая ответственность может наступить в случае повторного управления транспортным средством лишенным прав лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или имеющим судимость, а также водителем без прав, чьи действия привели к тяжким последствиям.

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от «Единой России» Ирина Яровая, Дмитрий Вяткин и Ирина Панькина, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, депутат от «Новых людей» Дмитрий Певцов и депутат от «Справедливой России — За правду» Николай Новичков.

В официальном отзыве Верховного суда (ВС) к законопроекту нет . Правительство также поддержало инициативу.

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Сейчас за вождение без прав предусмотрена ответственность по ст. 12.7 КоАП, максимальный штраф по которой составляет 30 тыс. руб. За вождение автомобиля в пьяном виде КоАП предусматривает наказание в виде лишения прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тыс. руб.

Если водителя повторно поймали пьяным за рулем, то ему грозит ограничение свободы на срок до трех лет и штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб., либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы на срок до трех лет.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Еще год назад Верховный суд считал, что конфискация автомобиля в случае таких нарушений неправомочна. Судебная инстанция указывала, что транспортное средство — не орудие преступления, кроме того, оно может принадлежать другому человеку, а не нарушителю. Правительство в своем отзыве отметило, что идея противоречит конституционному праву на частную собственность. Предложение о том, что злостных нарушителей нужно лишать автомобиля, обсуждается с 2016 года.

Инициатором идеи конфискации автомобиля при повторном управлении в пьяном виде выступило МВД, такое предложение ведомство направило в правительство еще в мае 2019 года. Глава МВД Владимир Колокольцев объяснял позднее, что общество стало активнее, чем раньше, сообщать о нетрезвых водителях. «К нам поступило 16,5 тыс. сигналов в текущем году о том, что гражданин лично видит, как пьяный водитель садится за руль», — пояснил он в 2021 году. Министр также привел статистику, что всего с начала 2020 года автоинспекторы задержали в России 370 тыс. нетрезвых водителей.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Госдума автомобиль лишение прав уголовное дело конфискация
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