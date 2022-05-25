В Думу внесли проект о конфискации автомобилей у злостных нарушителей ПДД

Дупутаты предложили повысить штрафы и ввести уголовную ответственность для лиц, которые будучи лишены прав управления, повторно привлекаются за нарушение ПДД. У таких злостных нарушителей предложено изымать автомобили

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий ответственность вплоть до изъятия транспортного средства для уже лишенных прав водителей, повторно нарушивших ПДД. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Для тех лиц, которые будучи лишены права управления и которые уже дважды ранее привлекались к административной ответственности за управление транспортным средством без наличия права на его управление, в законопроекте предложено предусмотреть уголовную ответственность.

Также для таких нарушителей предлагается установить штраф от 150 тыс. до 300 тыс. руб. и ужесточить наказание с принудительных или обязательных работ до лишения свободы сроком на год. Сейчас по подобным деяниям вообще отсутствует признак повторности, а многократное их совершение влечет одну и ту же ответственность, указали авторы.

В качестве дополнительной меры депутаты предлагают установить возможность на основании обвинительного приговора конфисковать транспортное средство злостного нарушителя. Такая ответственность может наступить в случае повторного управления транспортным средством лишенным прав лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или имеющим судимость, а также водителем без прав, чьи действия привели к тяжким последствиям.

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от «Единой России» Ирина Яровая, Дмитрий Вяткин и Ирина Панькина, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, депутат от «Новых людей» Дмитрий Певцов и депутат от «Справедливой России — За правду» Николай Новичков.

В официальном отзыве Верховного суда (ВС) к законопроекту нет . Правительство также поддержало инициативу.

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Сейчас за вождение без прав предусмотрена ответственность по ст. 12.7 КоАП, максимальный штраф по которой составляет 30 тыс. руб. За вождение автомобиля в пьяном виде КоАП предусматривает наказание в виде лишения прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тыс. руб.



Если водителя повторно поймали пьяным за рулем, то ему грозит ограничение свободы на срок до трех лет и штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб., либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы на срок до трех лет.

Еще год назад Верховный суд считал, что конфискация автомобиля в случае таких нарушений неправомочна. Судебная инстанция указывала, что транспортное средство — не орудие преступления, кроме того, оно может принадлежать другому человеку, а не нарушителю. Правительство в своем отзыве отметило, что идея противоречит конституционному праву на частную собственность. Предложение о том, что злостных нарушителей нужно лишать автомобиля, обсуждается с 2016 года.

Инициатором идеи конфискации автомобиля при повторном управлении в пьяном виде выступило МВД, такое предложение ведомство направило в правительство еще в мае 2019 года. Глава МВД Владимир Колокольцев объяснял позднее, что общество стало активнее, чем раньше, сообщать о нетрезвых водителях. «К нам поступило 16,5 тыс. сигналов в текущем году о том, что гражданин лично видит, как пьяный водитель садится за руль», — пояснил он в 2021 году. Министр также привел статистику, что всего с начала 2020 года автоинспекторы задержали в России 370 тыс. нетрезвых водителей.