Госдума одобрила ужесточение наказания за опасное вождение

Поправки предлагают внести в Административный и Уголовный кодексы. Максимальный штраф за езду без прав вырастет до 100 тыс. руб., а тех, кто ездил без них более двух раз, будут лишать свободы максимум на два года

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Госдума приняла в первом чтении законопроекты об ужесточении ответственности за опасное вождение, который предусматривает уголовное наказание за повторный случай опасной езды без прав в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Авторами законопроекта выступили депутаты от партии «Единая Россия» Ирина Яровая, Дмитрий Вяткин, Ирина Панькина, фракций КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» Юрий Синельщиков, Ярослав Нилов и Дмитрий Певцов соответственно. Также в разработке законопроекта принял участие парламентарий от фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Николай Новичков. Законопроект внесли в Госдуму в конце мая.

Депутаты предлагают внести поправки в ст. 12.7 КоАП и ст. 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«Законопроект предлагает повысить административное наказание и установить штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (по решению суда) для лиц, которые повторно управляют транспортным средством, будучи лишенными водительских прав», — сказано в сообщении.

Авторы законопроекта хотят дополнить УК новой статьей 264.3 и ввести ответственность за управление транспортом лицом, лишенным прав, если его уже привлекали по ч. 4 ст. 12.7 КоАП «Повторное управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством».

Таким образом, уголовное наказание грозит тем, кто был привлечен к ответственности за управление машиной без прав как минимум два раза. Нарушителей предлагают лишать свободы на срок до двух лет. За это же преступление могут назначит штраф на сумму от 150 тыс. до 250 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Также наказывать по уголовным статьям будут водителей, севших за руль без прав в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Попасть в тюрьму можно будет за выезд на встречную полосу или превышение скорости без прав в нетрезвом состоянии.

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Один из законопроектов вводит новое отягчающее обстоятельство — вождение без прав как лишенным, так и не имеющим их водителем. В таких случаях, когда здоровью пешехода причинен тяжкий вред, предлагается установить повышенную ответственность для водителей без прав за нарушение ПДД. Максимальное наказание, которое хотят ввести депутаты за такой вид нарушения, — лишение свободы на срок от трех до семи лет. В случае смерти человека виновного предлагают лишать свободы на срок от пяти до 12 лет, двух и более лиц — от восьми до 15 лет.

Идеи об ужесточении ответственности за пьяное вождение и езду без прав регулярно поступают в парламент. В мае 2021 года Госдума рассмотрела законопроект об увеличении максимального срока лишения свободы за систематическое вождение в нетрезвом виде до трех лет. В декабре того же года президент России Владимир Путин ввел уголовную ответственность на тот же срок или штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб. за неоднократное превышение скорости и выезд на встречную полосу.