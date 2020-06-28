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Пандемия коронавируса ,  
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Путин рассказал о правиле не летать с премьер-министром в одном самолете

Путин объяснил это правило особой ответственностью, которая лежит на нем и главе правительства. А также рассказал, что был вынужден «действовать очень аккуратно» после болезни премьера
Самолет президента РФ Владимира Путина
Самолет президента РФ Владимира Путина (Фото: Martin Acosta / Reuters)

Президент Владимир Путин ввел правило, согласно которому он и премьер-министр России никогда не полетят вместе в одном самолете и не будут одновременно отлучаться, используя разные лайнеры. Об этом глава государства рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Потому что на нас особая ответственность за положение в стране», — пояснил глава государства.

По словам Путина, когда премьер заболел, он был обязан «действовать очень аккуратно и соответствующим образом выстроить свой рабочий график».

Президент отметил, что любит общаться с людьми, поэтому режим самоизоляции стал для него испытанием. «Мне это доставляет внутреннее удовлетворение, прямой контакт с людьми. Но я прекрасно понимал, что обстоятельства требуют изменения режима работы, графика работы», — поделился он.

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Владимир Путин

Путин также сообщил, что тесты на коронавирус сдает раз в три-четыре дня. На вопрос, показывают ли они отрицательные результаты, президент ответил: «Слава богу, да».

Глава правительства Михаил Мишустин заразился коронавирусом в конце апреля. Премьер доложил президенту о сданных им положительных тестах на инфекцию и объявил, что уходит на самоизоляцию. Тогда же стало известно, что Мишустин будет проходить курс лечения в клинике. Временно исполняющим обязанности главы кабинета министров был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. Мишустина выписали из больницы спустя 20 дней, тогда же он вернулся к работе в Доме правительства.

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В прошлые годы заболевал и Дмитрий Медведев. В марте 2017 года стало известно, что он заразился гриппом во время очередного сезонного всплеска. Путин тогда прокомментировал болезнь главы правительства словами «Дмитрия Анатольевича не уберегли».

В августе 2018 года Медведев перестал участвовать в заранее запланированных публичных мероприятиях . В пресс-службе кабмина объясняли отсутствие премьера травмой, которую тот получил во время занятий спортом.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Авторы: Гаяна Демурина, Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Владимир Путин, Михаил Мишустин
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