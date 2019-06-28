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Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Музыкант не поверил словам президента о том, что Россия не имеет ничего против людей нетрадиционной ориентации. В качестве примера он привел удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Фото: Lewis Joly / AP

Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела. Он сформулировал текст как обращение к Путину.

«Я считаю двуличным, когда вы говорите, что вы хотите, чтобы ЛГБТ «были счастливы» и что «у нас нет с этим никаких проблем». Однако российские дистрибьюторы предпочли цензурировать мой фильм «Рокетмен», удалив из него любые отсылки к тому, что я нашел настоящее счастье в длящихся 25 лет отношениях с Дэвидом и в воспитании моих двух прекрасных сыновей. Это похоже на лицемерие», — написал Элтон Джон.

Политика
Путин назвал либеральную идею изжившей себя

Музыкант отметил, что благодарен тому, что политика его государства позволяет ему жить в счастливом браком со своим супругом.

«Это принесло нам обоим огромный комфорт и счастье. С уважением, Элтон Джон», — закончил он обращение к Путину.

Согласно тексту интервью, опубликованному на сайте Кремля, президент сказал следующее: «Я не хочу никого обидеть, понимаете, нас и так делают гомофобами и так далее. А мы ничего не имеем против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными».

Эти слова прозвучали в контексте его речи о том, что либеральная идея изжила себя. Как считает Путин, либералы во власти в западных странах не решают проблемы, а население каждый день сталкивается с проблемами. В результате жители разочаровываются в либеральных идеях, между ними и властью возникает пропасть, и она, в частности, объясняет, как к власти в США пришел Дональд Трамп.

«В душе, в сердце должны быть какие‑то основополагающие человеческие правила и моральные ценности», — также сказал в интервью президент.

Общество
Элтон Джон и создатели «Рокетмена» осудили удаление сцен из фильма

«Рокетмен» — биографический фильм об Элтоне Джоне. При выходе в российский прокат из него были вырезаны отдельные сцены, в том числе с однополым сексом. Прокатчик «Централ Партнершип» признал это и пояснил, что куски были удалены для соответствия российскому законодательства. В Минкультуры заявили, что не давали прокатчику никаких рекомендаций. Позднее глава министерства Владимир Мединский сказал, что в оригинальном виде фильм вряд ли получил бы прокатное удостоверение.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Элтон Джон, Владимир Путин
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