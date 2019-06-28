Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

Музыкант не поверил словам президента о том, что Россия не имеет ничего против людей нетрадиционной ориентации. В качестве примера он привел удаление сцен из фильма «Рокетмен»

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Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела. Он сформулировал текст как обращение к Путину.

«Я считаю двуличным, когда вы говорите, что вы хотите, чтобы ЛГБТ «были счастливы» и что «у нас нет с этим никаких проблем». Однако российские дистрибьюторы предпочли цензурировать мой фильм «Рокетмен», удалив из него любые отсылки к тому, что я нашел настоящее счастье в длящихся 25 лет отношениях с Дэвидом и в воспитании моих двух прекрасных сыновей. Это похоже на лицемерие», — написал Элтон Джон.

Музыкант отметил, что благодарен тому, что политика его государства позволяет ему жить в счастливом браком со своим супругом.

«Это принесло нам обоим огромный комфорт и счастье. С уважением, Элтон Джон», — закончил он обращение к Путину.