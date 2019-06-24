Мединский объяснил сокращение «Рокетмена» риском «попасть на деньги»

Если бы на утверждение Минкультуры попала полная версия «Рокетмена», прокатного удостоверения она, скорее всего, не получила бы, а прокатчик «попал бы на деньги», заявил министр культуры. Считать ситуацию цензурой он отказался

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Министерство культуры, скорее всего, не выдало бы прокатное удостоверение фильму об Элтоне Джоне «Рокетмен», если бы получило его на утверждение без изменений со спорными сценами. Об этом глава ведомства Владимир Мединский сообщил в интервью в программе «Диалог» на канале «Россия 24».

Цензурой сложившуюся ситуацию Мединский считать отказался. «Цензура запрещена Конституцией», — заметил он, подчеркнув, что в России эта норма, по его мнению, не нарушается.

«Если бы прокатчик подал нам не усеченную версию «Рокетмена», то, скорее всего, мы должны были бы отказать в выдаче прокатного удостоверения, и прокатчик бы «попал на деньги», — объяснил министр. В связи с этим, решив вырезать из ленты ряд сцен, дистрибьютор ленты — компания «Централ Партнершип», по мнению главы ведомства, действовала в рамках закона.

Прокатчик, отметил Мединский, «прекрасно понимал», что есть определенные «нормы и правила», и пошел на «определенное уточнение, наверняка согласуя его с производителями». Фильм от этого изменения, по мнению Мединского, ничего не потерял.