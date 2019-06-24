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Мединский объяснил сокращение «Рокетмена» риском «попасть на деньги»
Если бы на утверждение Минкультуры попала полная версия «Рокетмена», прокатного удостоверения она, скорее всего, не получила бы, а прокатчик «попал бы на деньги», заявил министр культуры. Считать ситуацию цензурой он отказался
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Министерство культуры, скорее всего, не выдало бы прокатное удостоверение фильму об Элтоне Джоне «Рокетмен», если бы получило его на утверждение без изменений со спорными сценами. Об этом глава ведомства Владимир Мединский сообщил в интервью в программе «Диалог» на канале «Россия 24».

Цензурой сложившуюся ситуацию Мединский считать отказался. «Цензура запрещена Конституцией», — заметил он, подчеркнув, что в России эта норма, по его мнению, не нарушается.

«Если бы прокатчик подал нам не усеченную версию «Рокетмена», то, скорее всего, мы должны были бы отказать в выдаче прокатного удостоверения, и прокатчик бы «попал на деньги», — объяснил министр. В связи с этим, решив вырезать из ленты ряд сцен, дистрибьютор ленты — компания «Централ Партнершип», по мнению главы ведомства, действовала в рамках закона.

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«Пионер» решил полностью показать фильм «Рокетмен» про Элтона Джона

Прокатчик, отметил Мединский, «прекрасно понимал», что есть определенные «нормы и правила», и пошел на «определенное уточнение, наверняка согласуя его с производителями». Фильм от этого изменения, по мнению Мединского, ничего не потерял.

О том, что на премьерном показе картины об Элтоне Джоне в России была продемонстрирована скорректированная версия фильма, из которой были вырезаны некоторые сцены, стало известно 31 мая. На это тогда, в частности, обратили внимание журналисты телеканала «Дождь», которые присутствовали на мероприятии. Из ленты, по их данным, пропали сцены в том числе с однополым сексом.

О том, что в ленту действительно были внесены изменения РБК затем подтвердили в «Централ Партнершип». Это, отмечали в пресс-службе компании, было сделано «для соответствия картины законодательству Российской Федерации». Сам Элтон Джон, а также создатели картины действия российского дистрибьютора ленты впоследствии осудили. «Рокетмен», по их мнению, подвергся цензуре на российском рынке.

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Элтон Джон и создатели «Рокетмена» осудили удаление сцен из фильма

В российском прокате «Рокетмен», вышедший 6 июня, собрал всего лишь 68,3 млн руб., следует из данных единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов. В мировом прокате картина на текущий момент, по данным портала Boxofficemojo, собрала $153,4 млн, половина из которых приходится на показы в США ($77,3 млн).

Самой кассовой лентой российского проката 2019 года, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», является на сегодня «Мстители.Финал». Ее сборы превысили 2,5 млрд руб.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Владимир Мединский, рокетмен, Элтон Джон
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Элтон Джон и создатели «Рокетмена» осудили удаление сцен из фильма
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