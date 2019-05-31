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Российский прокатчик подтвердил удаление сцен из фильма про Элтона Джона
Во время премьерного показа ленты «Рокетмен» о музыканте журналисты обратили внимание, что вырезаны сцены с однополым сексом. В Минкультуры заявили, что не давали рекомендаций удалять фрагменты фильма
Кадр из фильма «Рокетмен» (Фото: Централ Партнершип)

Дистрибьютор фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне компания «Централ Партнершип» подтвердила, что в версию фильма для российского рынка были внесены изменения. «Действительно, нами были внесены изменения в фильм для соответствия картины законодательству Российской Федерации», — заявили РБК в пресс-службе «Централ Партнершип».

Представитель «Централ Партнершип» отказался комментировать, согласно какому закону было принято решение вырезать сцены из фильма, а также не ответил на вопрос, было ли это согласовано с создателями фильма или мировым дистрибьютором — Paramount Pictures.

В Министерстве культуры заявили РБК, что ведомство не давало никаких рекомендаций по поводу удаления сцен. «Это исключительно решение компании — прокатчика ленты», — сообщили в пресс-службе. «Фильм был сдан в министерство в той версии, в которой вышел на экраны», — уточнила РБК глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова.

«Дождь», журналисты которого присутствовали на российской премьере фильма, сообщил, что из фильма вырезали несколько сцен, в том числе с однополым сексом. На это обратил внимание журналист Михаил Козырев, представлявший фильм на премьере, а также кинокритик Антон Долин. Последний в Facebook написал, что из фильма убрали «принципиальные пять минут, очень важных для художественного замысла».

«Из финала убрали завершающий титр. В оригинале там сказано, что Элтон Джон нашел любовь всей жизни и воспитывает с любимым мужчиной детей (в фильме есть драматический момент, когда мать говорит ему: «Ты обречен на одиночество»). В российской версии вместо этого сообщается, что музыкант основал фонд борьбы со СПИДом и по-прежнему работает с давним соавтором», — отметил Долин.

Запись в facebook пользователя Антон Долин

Премьерный показ фильма прошел в кинотеатре «Октябрь» 30 мая. Элтон Джон — британский композитор, пианист и певец. Он открытый гей.

Российский закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Однако фильм об Элтоне Джоне, следует из данных единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов (ЕАИС), получил возрастную маркировку 18+.

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Министр культуры Владимир Мединский в феврале 2018 года заявил, что в России закрытых тем и цензуры нет, есть только «ограничения, прописанные в законе».

Авторы: Мария Истомина, Андрей Гатинский
Теги: Минкультуры, Фильм, Элтон Джон
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