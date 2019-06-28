Во ФСИН пообещали отправить Кокорина и Мамаева в одну колонию

Во ФСИН пообещали отправить Кокорина и Мамаева в одну колонию

Куда именно отправят футболистов, в службе исполнения наказаний не уточнили

Александр Кокорин и Павел Мамаев (слева направо) (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Осужденные за драку в центре Москвы Александр Кокорин и Павел Мамаев будут отбывать наказание в одной колонии, сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко, на которого ссылается ТАСС.

По словам замглавы ФСИН, это произойдет в том случае, если сами фигуранты не откажутся от совместного пребывания в местах лишения свободы.

Максименко не сообщил, в какую именно колонию отправят футболистов. По его словам, во ФСИН не имеют права делать это до тех пор, пока осужденных не доставили на место.

Замглавы ФСИН также отметил, что служба не считает участников драки «бандой» (это стало бы препятствием для отправки в одну колонию). По словам Максименко, это люди, которые «просто оступились».