Омбудсмен опроверг решение об отправке Кокорина в одну колонию с братом

Окончательное решение о том, отправить ли футболиста Александра Кокорина в одну колонию с братом Кириллом, пока не принято, сообщила РБК уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. О том, что ранее ФСИН определилась с этим, писало «РИА Новости» также со ссылкой на слова Потяевой.

В настоящее время прошение футболиста Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом «не удовлетворено», пояснила РБК Потяева. По ее словам, пока есть лишь «устное обещание этого» от ФСИН.

«Прошение написано, дубликат у меня на столе, и есть устное обещание от руководства ФСИН, что, скорее всего, оно будет удовлетворено. Во ФСИН говорят, что по тяжести преступления и по срокам, который им остался, это вполне возможно — принять положительное решение. Оно будет принято в начале следующей недели», — сказала Потяева.

Возможность того, что братья Кокорины будут отбывать наказание вместе, не исключали во ФСИН. «Мы не видим здесь какого-то нарушения, если они друг друга будут поддерживать. Тем более это же не какая-то ОПГ, которая занималась бандитизмом, что-то планировала», — говорил замглавы ведомства Максименко.

Братьев Кокориных, футболиста Павла Мамаева и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого задержали в октябре 2018 года. Они избили водителя ведущей «Первого канала», а затем устроили драку с двумя чиновниками в «Кофемании» в центре Москвы.