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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.

«Футболист Александр Кокорин, осужденный на 18 месяцев колонии общего режима, попросил, чтобы его младшего брата с аналогичным сроком отправили с ним в одно исправительное учреждение», — рассказал он.

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По его словам, эта просьба не противоречит закону и ОНК поддерживает ее. Мельников отметил, что сложившаяся практика такова, что братьев могут отправить не только в одну колонию, но и в один отряд.

Братья Кокорины, а также футболист «Краснодара» Павел Мамаев и игрок любительской футбольной лиги Александр Протасовицкий были задержаны осенью 2018 года после того, как они избили водителя ведущей «Первого канала» около ночного клуба и устроили драку с двумя чиновниками в кафе в центре Москвы. 8 мая они были осуждены. Мамаева приговорили к одному году и пяти месяцам лишения свободы, остальные получили по полтора года.

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В настоящее время они находятся в СИЗО «Бутырка». Досиживать свои сроки в изоляторе, что позволяет законодательство в случае, если срок приговора не превышает трех лет, они отказались.

Теги: Александр Кокорин, колония
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