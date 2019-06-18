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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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ФСИН отправит Кокорина и Мамаева отбывать срок недалеко от Москвы
Футболистов в мае приговорили к реальным срокам за хулиганство. Оба решили не отбывать оставшийся срок в СИЗО «Бутырка», в котором содержались с момента ареста
Александр Кокорин, Павел Мамаев и Кирилл Кокорин (слева направо) (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, приговоренные к наказанию в виде лишения свободы за участие в драках в Москве, будут этапированы в одну из колоний в близлежащих к столице областях. Об этом сообщил глава управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.

Он уточнил, что сейчас ведомство ждет документы о вступлении приговора в законную силу. «После получения постановления они [фигуранты дела] будут отправлены в один из регионов, в основном это колонии Центрального федерального округа, близлежащие области», — приводит слова Мороза «РИА Новости».

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Конкретную колонию ФСИН определит после получения документов, уточнил он. Пока неясно, будут ли футболисты отбывать наказание в одной колонии. Этапировать осужденных будут, скорее всего, поездом, добавил глава столичного управления ФСИН.

Приговор Кокорину и Мамаеву, а также двум другим фигурантам дела (младшему брату Кокорина Кириллу и футболисту любительской лиги Александру Протасовицкому) был вынесен 8 мая. Мамаева приговорили к одному году и пяти месяцам лишения свободы, остальные получили по полтора года. Поскольку каждый день, проведенный ими в СИЗО, был засчитан за полтора дня в колонии, братья Кокорины пробудут в колонии еще семь с половиной месяцев, а Протасовицкий и Мамаев — шесть с половиной.

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Все это время фигуранты дела содержались в московском СИЗО «Бутырка». Досиживать свои сроки в изоляторе, что позволяет законодательство в случае, если срок приговора не превышает трех лет, они отказались.

Братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого задержали осенью 2018 года после того, как они избили водителя ведущей «Первого канала» около ночного клуба и устроили драку с двумя чиновниками в кафе в центре Москвы.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Павел Мамаев, Александр Кокорин, колония, ФСИН
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