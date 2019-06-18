ФСИН отправит Кокорина и Мамаева отбывать срок недалеко от Москвы

Футболистов в мае приговорили к реальным срокам за хулиганство. Оба решили не отбывать оставшийся срок в СИЗО «Бутырка», в котором содержались с момента ареста

Александр Кокорин, Павел Мамаев и Кирилл Кокорин (слева направо) (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, приговоренные к наказанию в виде лишения свободы за участие в драках в Москве, будут этапированы в одну из колоний в близлежащих к столице областях. Об этом сообщил глава управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.

Он уточнил, что сейчас ведомство ждет документы о вступлении приговора в законную силу. «После получения постановления они [фигуранты дела] будут отправлены в один из регионов, в основном это колонии Центрального федерального округа, близлежащие области», — приводит слова Мороза «РИА Новости».

Конкретную колонию ФСИН определит после получения документов, уточнил он. Пока неясно, будут ли футболисты отбывать наказание в одной колонии. Этапировать осужденных будут, скорее всего, поездом, добавил глава столичного управления ФСИН.

Приговор Кокорину и Мамаеву, а также двум другим фигурантам дела (младшему брату Кокорина Кириллу и футболисту любительской лиги Александру Протасовицкому) был вынесен 8 мая. Мамаева приговорили к одному году и пяти месяцам лишения свободы, остальные получили по полтора года. Поскольку каждый день, проведенный ими в СИЗО, был засчитан за полтора дня в колонии, братья Кокорины пробудут в колонии еще семь с половиной месяцев, а Протасовицкий и Мамаев — шесть с половиной.