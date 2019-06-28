Минск оценил сломанное из-за грязной нефти оборудование НПЗ в $20 млн

Если договориться о выплате компенсации российской стороной не удастся, Минск намерен обратиться в суд, заявил вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко

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Стоимость оборудования, уже вышедшего из строя на Мозырском НПЗ после попадания поставленной из России нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений, составляет около $20 млн. Об этом заявил на совместном заседании обеих палат парламента Белоруссии вице-премьер правительства республики Игорь Ляшенко, сообщает БелТА.

«По величине оборудования, которое уже вышло из строя, эта сумма эквивалентна $20 млн», — сказал вице-премьер, отметив, что полный размер ущерба будет установлен при проверке во время запланированного на август ремонта.

В середине мая тот же Ляшенко говорил, что замена пострадавшего оборудования НПЗ может обойтись в $30 млн. «Но химический процесс попавшего хлора таков, что истончание труб, которое уже произошло, и повреждение катализаторов еще будут выплывать», — сказал тогда вице-премьер, пояснив, что последствия попадания в оборудование НПЗ хлора могут проявляться в течение года.

Обращаясь к парламентариям, Ляшенко в пятницу сказал, что в случае невозможности договориться с Россией о компенсации потерь, в том числе упущенной выгоды, власти Белоруссии будут подавать в суд.