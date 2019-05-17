Минск оценил стоимость вышедшего из строя оборудования на Мозырском НПЗ

Отвечая на вопрос о стоимости вышедшего из строя оборудования на Мозырском НПЗ, он сообщил, что расходы на него составят около $30 млн. «Но химический процесс попавшего хлора таков, что истончание труб, которое уже произошло, и повреждение катализаторов еще будут выплывать», — пояснил он, добавив, что больше информации будет доступно к августу, когда начнется капремонт НПЗ.

По оценкам главы Минэнерго России Александра Новака, суммарный ущерб от ЧП на «Дружбе» не превысит $100 млн. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что «грязная» нефть за неделю «съедала» около 4–5 мм толщины стенок трубопровода. По его оценкам, ущерб составляет «сотни миллионов».

19 апреля государственный концерн «Белнефтехим» заявил о том, что нефть, которая поступала из России по «Дружбе», загрязнена хлорорганическими соединениями. Оба белорусских НПЗ — ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан» — сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также приостановили экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.