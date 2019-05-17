Минск оценил стоимость вышедшего из строя оборудования на Мозырском НПЗ

Минск намерен настаивать на компенсации прямых и косвенных потерь из-за некачественной нефти, поступавшей по нефтепроводу «Дружба» из России. Такое заявление сделал заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко, передает БелТА.
«Компенсации здесь двух видов: прямые потери предприятий и косвенные», — сообщил Ляшенко. По его словам, по поводу компенсации прямых потерь, под которыми подразумевается выход оборудования белорусских нефтеперерабатывающих заводов из строя, Москва уже заверила Минск, что расходы будут возмещены.
«Мы, естественно, подняли и второй блок — вопрос косвенных потерь», — добавил Ляшенко.
Вице-премьер пояснил, что под косвенными потерями подразумевается недополученная Минском выручка от транзита нефти, а также недополучаемая выручка от собственного экспорта. «Эта часть вопросов еще будет обсуждаться нами с российской стороной, вице-премьер России Дмитрий Козак поручил создать рабочую группу из экономистов, технологов, которые оцифруют эти выражения», — сообщил Ляшенко.