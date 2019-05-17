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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Минск оценил стоимость вышедшего из строя оборудования на Мозырском НПЗ

Минск намерен настаивать на компенсации прямых и косвенных потерь из-за некачественной нефти, поступавшей по нефтепроводу «Дружба» из России. Такое заявление сделал заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко, передает БелТА.

«Компенсации здесь двух видов: прямые потери предприятий и косвенные», — сообщил Ляшенко. По его словам, по поводу компенсации прямых потерь, под которыми подразумевается выход оборудования белорусских нефтеперерабатывающих заводов из строя, Москва уже заверила Минск, что расходы будут возмещены.

«Мы, естественно, подняли и второй блок — вопрос косвенных потерь», — добавил Ляшенко.

Вице-премьер пояснил, что под косвенными потерями подразумевается недополученная Минском выручка от транзита нефти, а также недополучаемая выручка от собственного экспорта. «Эта часть вопросов еще будет обсуждаться нами с российской стороной, вице-премьер России Дмитрий Козак поручил создать рабочую группу из экономистов, технологов, которые оцифруют эти выражения», — сообщил Ляшенко.

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Козак назвал условие выплат компенсаций от «грязной» нефти в «Дружбе»

Отвечая на вопрос о стоимости вышедшего из строя оборудования на Мозырском НПЗ, он сообщил, что расходы на него составят около $30 млн. «Но химический процесс попавшего хлора таков, что истончание труб, которое уже произошло, и повреждение катализаторов еще будут выплывать», — пояснил он, добавив, что больше информации будет доступно к августу, когда начнется капремонт НПЗ.

По оценкам главы Минэнерго России Александра Новака, суммарный ущерб от ЧП на «Дружбе» не превысит $100 млн. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что «грязная» нефть за неделю «съедала» около 4–5 мм толщины стенок трубопровода. По его оценкам, ущерб составляет «сотни миллионов».

19 апреля государственный концерн «Белнефтехим» заявил о том, что нефть, которая поступала из России по «Дружбе», загрязнена хлорорганическими соединениями. Оба белорусских НПЗ — ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан» — сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также приостановили экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

Теги: нефтепровод, «Дружба», нефтяные поставки, компенсация, Белоруссия
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