В России заболеваемость коклюшем побила 30-летний рекорд
Заболеваемость коклюшем в России достигла максимума за последние 30 лет, сообщил портал «Медвестник» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
По его информации, в прошлом году заразную инфекцию обнаружили у 52 тыс. 783 человек, что в 15 раз больше, чем год назад (более 3,1 тыс. человек).
В то же время, по сведениям директора АНО «Коллективный иммунитет» Антонины Обласовой, на которую также ссылается портал, некоторые клиники и пациенты начали жаловаться на дефицит одной из основных противококлюшных вакцин «Пентаксим».
РБК направил запрос в Минздрав.
«Медвестник» уточнил, что на детей до 17 лет пришлось 92% от всех случаев (49 040). Именно дети входят в группу риска по этому заболеванию, взрослые зачастую являются переносчиками инфекции. У маленьких детей осложнением чаще всего становится вторичная бактериальная пневмония, которая может привести к летальному исходу.
Своего иммунитета к коклюшу у людей нет, поэтому необходимы прививки. В России поставляется отечественная адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина (АКДС) и французская «Пентаксим». В «Медвестнике» отметили, что в рамках обязательного медицинского страхования родители предпочитают прививать детей именно «Пентаксимом», так как АКДС считается более реактогенной.
Классические симптомы коклюша:
- сильный специфический кашель;
- ощущение нехватки воздуха во время приступов;
- посинение губ, языка и ногтей при сильных приступах;
- неприятные ощущения в груди;
- повышение температуры;
- слезящиеся глаза;
- усталость и общая слабость;
- беспокойство;
- ухудшение аппетита.
По мнению директора подразделения по профилактике и лечению вирусных инфекций, главы герпес-центра медицинского центра МГУ Георгия Викулова, коклюшная палочка стала более агрессивной, а плановая вакцинация дала сбой из-за пандемии коронавируса. «Из-за этого плюс из-за изменения коклюшной палочки стало больше повторных заболеваний коклюшем», — рассказал эксперт.
В то же время, по словам педиатра, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе DocDeti Павла Озорных, с которым согласен Викулов, необходима информационная кампания с призывом к вакцинации, чтобы ситуация с коклюшем не переросла в эпидемию.
В целом медики не ожидают в этом году ни резкого подъема, ни заметного спада заболеваемости коклюшем.
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