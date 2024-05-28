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Общество ,  
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В России заболеваемость коклюшем побила 30-летний рекорд

Коклюш — «спазматический кашель», заразная инфекция, передается воздушно-капельным путем. В прошлом году им в России заразились 53 тыс. человек, при этом с вакциной от коклюша, как пишет «Медвестник», наблюдаются перебои
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Заболеваемость коклюшем в России достигла максимума за последние 30 лет, сообщил портал «Медвестник» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

По его информации, в прошлом году заразную инфекцию обнаружили у 52 тыс. 783 человек, что в 15 раз больше, чем год назад (более 3,1 тыс. человек).

В то же время, по сведениям директора АНО «Коллективный иммунитет» Антонины Обласовой, на которую также ссылается портал, некоторые клиники и пациенты начали жаловаться на дефицит одной из основных противококлюшных вакцин «Пентаксим».

РБК направил запрос в Минздрав.

Минздрав сообщил о достаточном запасе вакцин на фоне вспышки коклюша
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Фото:Владислав Шатило / РБК

«Медвестник» уточнил, что на детей до 17 лет пришлось 92% от всех случаев (49 040). Именно дети входят в группу риска по этому заболеванию, взрослые зачастую являются переносчиками инфекции. У маленьких детей осложнением чаще всего становится вторичная бактериальная пневмония, которая может привести к летальному исходу.

Своего иммунитета к коклюшу у людей нет, поэтому необходимы прививки. В России поставляется отечественная адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина (АКДС) и французская «Пентаксим». В «Медвестнике» отметили, что в рамках обязательного медицинского страхования родители предпочитают прививать детей именно «Пентаксимом», так как АКДС считается более реактогенной.

Классические симптомы коклюша:

  • сильный специфический кашель;
  • ощущение нехватки воздуха во время приступов;
  • посинение губ, языка и ногтей при сильных приступах;
  • неприятные ощущения в груди;
  • повышение температуры;
  • слезящиеся глаза;
  • усталость и общая слабость;
  • беспокойство;
  • ухудшение аппетита.

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По мнению директора подразделения по профилактике и лечению вирусных инфекций, главы герпес-центра медицинского центра МГУ Георгия Викулова, коклюшная палочка стала более агрессивной, а плановая вакцинация дала сбой из-за пандемии коронавируса. «Из-за этого плюс из-за изменения коклюшной палочки стало больше повторных заболеваний коклюшем», — рассказал эксперт.

В то же время, по словам педиатра, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе DocDeti Павла Озорных, с которым согласен Викулов, необходима информационная кампания с призывом к вакцинации, чтобы ситуация с коклюшем не переросла в эпидемию.

В целом медики не ожидают в этом году ни резкого подъема, ни заметного спада заболеваемости коклюшем.

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