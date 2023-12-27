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Общество ,  
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Попова заявила, что мир вокруг России «горит корью»

Глава Роспотребнадзора Попова: мир вокруг России горит корью
Анна Попова
Анна Попова (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Мир вокруг России «горит корью», и те вирусы кори, которые регистрируются в России, были завезены из 16 разных стран, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «России 24».

«Случаев завоза с последующим распространением мы зарегистрировали 123. Это много. Это говорит о том, что мир вокруг горит корью», — подчеркнула она.

При этом в России удалось не допустить распространения инфекции. По словам Поповой, ситуация в стране остается контролируемой — корью заболевают непривитые.

Юрфак МГУ перевели на удаленку до 11 января из-за случая заражения корью
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

В 2023 году вспышки кори произошли в Татарстане, Пензенской области, Красноярском крае, Дагестане, отдельные случаи отмечались в Белгородской области и на Дальнем Востоке.

Весной Роспотребнадзор подтверждал рост числа заболевших корью. Это объясняли прибытием непривитых лиц из стран ближнего зарубежья и заражением непривитых и не переболевших граждан России.

25 декабря юридический факультет МГУ перевели на дистанционный режим после того, как один из студентов заразился корью. Удаленный режим продлится до 11 января. Специалисты организовали медицинское наблюдение за контактными лицами, в здании факультета проводят противоэпидемические мероприятия.

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Теги
Анна Попова Роспотребнадзор корь Россия
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