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Общество ,  
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Минздрав сообщил о достаточном запасе вакцин на фоне вспышки коклюша

Минздрав сообщил о достаточном запасе вакцин на фоне вспышки коклюша
В наличии почти 4 млн доз вакцин от коклюша, заявили в Минздраве. Ранее «Известия» сообщили, что в нескольких регионах зафиксирована вспышка этого заболевания
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Во всех российских регионах есть в наличии препараты для вакцинации от коклюша, говорится в поступившем в РБК сообщении Минздрава.

«Мультивалентные препараты для вакцинации от коклюша доступны во всех регионах нашей страны, по данным системы маркировки, их остатки составляют более 3,7 млн доз», — сообщила пресс-служба.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в некоторых субъектах зафиксировали вспышки коклюша. Речь идет о Санкт-Петербурге, Татарстане, Челябинской и Томской областях. Со ссылкой на данные местных отделений Роспотребнадзора издание написало, что в Петербурге заболеваемость выросла на 12,3% за последние десять месяцев, в Татарстане — более чем в 43 раза по сравнению с 2022-м (412 случаев с начала года), в Томской области — более чем в 80 раз (164 случая за текущий год против двух годом ранее), и только в октябре зафиксировали 88; в Челябинской — почти в девять раз больше заболевших по сравнению с тем же периодом 2022-го (182 случая в этом году).

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«Определенный подъем заболеваемости коклюшем может быть связан как с отменой противоэпидемических и санитарно-ограничительных мероприятий, введенных ранее для ограничения распространения COVID-19, так и с очередным циклическим подъемом заболеваемости, свойственным для коклюша», — отметил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Коклюш (спазматический кашель) вызывает бактерия Bordetella pertussis. В группе особого риска для заражения — новорожденные, поскольку дети до года не имеют собственных антител, из организма матери они не поступают, даже если женщина иммунизирована. У таких детей существует риск осложнений (бактериальная пневмония, бронхит, плеврит и др.). У взрослых, которые заражаются коклюшем, тоже могут возникнуть серьезные осложнения, например, судороги и энцефалопатия.

Вакцинация от коклюша в основном проводится с помощью комбинированной цельноклеточной вакцины (АКДС, она также действует против дифтерии и столбняка). Детей вакцинируют с трехмесячного возраста трехкратным введением препарата с интервалом в полтора месяца. В полтора года проводят однократную ревакцинацию.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Минздрав вакцинация Коклюш

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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