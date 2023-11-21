Минздрав сообщил о достаточном запасе вакцин на фоне вспышки коклюша

В наличии почти 4 млн доз вакцин от коклюша, заявили в Минздраве. Ранее «Известия» сообщили, что в нескольких регионах зафиксирована вспышка этого заболевания

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Во всех российских регионах есть в наличии препараты для вакцинации от коклюша, говорится в поступившем в РБК сообщении Минздрава.

«Мультивалентные препараты для вакцинации от коклюша доступны во всех регионах нашей страны, по данным системы маркировки, их остатки составляют более 3,7 млн доз», — сообщила пресс-служба.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в некоторых субъектах зафиксировали вспышки коклюша. Речь идет о Санкт-Петербурге, Татарстане, Челябинской и Томской областях. Со ссылкой на данные местных отделений Роспотребнадзора издание написало, что в Петербурге заболеваемость выросла на 12,3% за последние десять месяцев, в Татарстане — более чем в 43 раза по сравнению с 2022-м (412 случаев с начала года), в Томской области — более чем в 80 раз (164 случая за текущий год против двух годом ранее), и только в октябре зафиксировали 88; в Челябинской — почти в девять раз больше заболевших по сравнению с тем же периодом 2022-го (182 случая в этом году).

«Определенный подъем заболеваемости коклюшем может быть связан как с отменой противоэпидемических и санитарно-ограничительных мероприятий, введенных ранее для ограничения распространения COVID-19, так и с очередным циклическим подъемом заболеваемости, свойственным для коклюша», — отметил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.