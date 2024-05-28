 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Криминальному авторитету Шишкану запросили пожизненный срок

«Ъ»: прокуроры потребовали дать авторитету Шишкану пожизненный срок
Олегу Медведеву и трем его ближайшим подручным, на счету которых убийства и другие тяжкие преступления, просят дать пожизненные сроки, еще трем фигурантам — условные. Остальным членам банды требуют дать от 12 до 24 лет колонии
Фото: Владимир Андреев / Ura.ru / ТАСС
Фото: Владимир Андреев / Ura.ru / ТАСС

Генпрокуратура потребовала приговорить криминального авторитета Олега Медведева (также известен как Шишкан или Олег Раменский) к пожизненному заключению в колонии, сообщает «Коммерсантъ». Всего прокуроры просят назначить наказание для 18 членов возглавляемого им преступного сообщества, которых обвиняют в совершении убийств, бандитизме и других преступлениях.

Пожизненный тюремный срок грозит и трем ближайшим подручным Шишкана — Эдуарду Харькову, Дмитрию Хламкину и Юрию Офицерову. Еще трем подсудимым с учетом роли и степени тяжести инкриминируемых им преступлений прокурор просит назначить условные сроки: Юрию Григорьеву и Александру Морозову по пять лет, а Самвелу Сереканяну — семь лет и 11 месяцев. Остальных участников банды требуют осудить на сроки от 12 до 24 лет колонии строгого режима.

16 мая коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт Шишкану и другим фигурантам. Как пишет «Коммерсантъ», приговор им могут вынести в конце июня—начале июля.

Присяжные вынесли обвинительный вердикт авторитету Шишкану за убийства
Общество
Олег Шишканов (Медведев) в суде в 2019 году

По версии следствия, Шишкан и его соучастники убили гендиректора ЗАО «Племзавод Раменское», депутата местного заксобрания Татьяну Сидорову и трех членов ее семьи с целью завладения земельными участками племзавода. Шишкана и его подельников подозревают в убийствах для устранения конкуренции в сфере добычи природных ископаемых, причинении вреда здоровью, поджогах имущества тех, кто отказывался выполнять требования членов группы, вымогательстве у предпринимателей.

Медведева задержали в 2019 году в Люберцах. Разбирательство началось осенью 2023 года, оно сопровождалось скандалами. В апреле было заведено уголовное дело против конвоиров из-за помощи криминальному авторитету — в частности, передаче мобильников от его подручных во время заседания суда. По данным «Коммерсанта», телефоны подручные пронесли в прямой кишке и маскировали в пачках из-под сигарет. Начальнику конвоя Алексею Абакумову и старшему полицейскому Ивану Александрову предъявили обвинение в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК).

Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов по стране

В ЕС ввели новый режим санкций в отношении России

На Украине закроют театр из-за того, что почти всех актеров забрали по мобилизации

Эрдоган предложил разработать новую турецкую Конституцию.

В Мытищах на штрафстоянке сгорели девять автомобилей. Видео

Мирзиеев встретил Владимира Путина в президентском дворце в Ташкенте. Видео

МИД предложил исключить «Талибан» из списка террористов в России

Apple пояснила внезапное возникновение в iPhone ранее удаленных фото

Названы официальные цены на кроссовер XCite X-cross 7

Названы районы Москвы с наибольшим приростом цен на вторичное жилье

Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
криминальный авторитет Генпрокуратура приговор преступное сообщество
Материалы по теме
Двух конвойных арестовали за пронос телефона авторитету Шишкану
Общество
Присяжные вынесли обвинительный вердикт авторитету Шишкану за убийства
Общество
ФСИН опровергла данные об избиении авторитета Шишканова в СИЗО
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 96,3 (-0,79) Инвестиции, 27 мая, 16:36 Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 88,69 (-1,02) Инвестиции, 27 мая, 16:36
Депутаты предложили штрафы за пропаганду наркотиков в искусстве Общество, 02:14
В Киеве заявили, что решения об отправке французских инструкторов еще нет Политика, 02:14
Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли на пять минут Политика, 02:11
Нетаньяху сообщил о «трагической ошибке» при ударе по Рафаху Политика, 02:03
Путин поздравил сотрудников и ветеранов погранслужбы с Днем пограничника Политика, 01:33
Криминальному авторитету Шишкану запросили пожизненный срок Общество, 01:24
Париж ответил на слова Сырского об отправке французов на Украину Политика, 01:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Адыгее трехлетний ребенок сгорел в машине Общество, 00:43
Главреда украинской «Экономической правды» отправили служить в ВСУ Политика, 00:37
В Иракском Курдистане предупредили об атаках исламистов в Европе Политика, 00:36
Дрон-камикадзе атаковал поселок Совхозный в Белгородской области Политика, 00:22
Какие европейские страны реже выдавали визы россиянам в 2023 году Политика, 00:03
ЕС столкнулся с дефицитом трески на фоне санкций и сокращения улова Бизнес, 00:03
Тверские власти запретили фестиваль реконструкторов «Былинный берег» Общество, 27 мая, 23:58