Криминальному авторитету Шишкану запросили пожизненный срок

Олегу Медведеву и трем его ближайшим подручным, на счету которых убийства и другие тяжкие преступления, просят дать пожизненные сроки, еще трем фигурантам — условные. Остальным членам банды требуют дать от 12 до 24 лет колонии

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Генпрокуратура потребовала приговорить криминального авторитета Олега Медведева (также известен как Шишкан или Олег Раменский) к пожизненному заключению в колонии, сообщает «Коммерсантъ». Всего прокуроры просят назначить наказание для 18 членов возглавляемого им преступного сообщества, которых обвиняют в совершении убийств, бандитизме и других преступлениях.

Пожизненный тюремный срок грозит и трем ближайшим подручным Шишкана — Эдуарду Харькову, Дмитрию Хламкину и Юрию Офицерову. Еще трем подсудимым с учетом роли и степени тяжести инкриминируемых им преступлений прокурор просит назначить условные сроки: Юрию Григорьеву и Александру Морозову по пять лет, а Самвелу Сереканяну — семь лет и 11 месяцев. Остальных участников банды требуют осудить на сроки от 12 до 24 лет колонии строгого режима.

16 мая коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт Шишкану и другим фигурантам. Как пишет «Коммерсантъ», приговор им могут вынести в конце июня—начале июля.

По версии следствия, Шишкан и его соучастники убили гендиректора ЗАО «Племзавод Раменское», депутата местного заксобрания Татьяну Сидорову и трех членов ее семьи с целью завладения земельными участками племзавода. Шишкана и его подельников подозревают в убийствах для устранения конкуренции в сфере добычи природных ископаемых, причинении вреда здоровью, поджогах имущества тех, кто отказывался выполнять требования членов группы, вымогательстве у предпринимателей.

Медведева задержали в 2019 году в Люберцах. Разбирательство началось осенью 2023 года, оно сопровождалось скандалами. В апреле было заведено уголовное дело против конвоиров из-за помощи криминальному авторитету — в частности, передаче мобильников от его подручных во время заседания суда. По данным «Коммерсанта», телефоны подручные пронесли в прямой кишке и маскировали в пачках из-под сигарет. Начальнику конвоя Алексею Абакумову и старшему полицейскому Ивану Александрову предъявили обвинение в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК).