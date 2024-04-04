В Москве арестовали двух конвойных за помощь авторитету Шишкану

В Москве арестовали двух сотрудников конвойного полка из-за помощи авторитету Шишкану (Олег Медведев), в частности, передаче мобильников от его подручных во время заседания суда. По данным «Ъ», телефоны переносились в прямой кишке

В Москве возбудили уголовное дело о превышении полномочий в составе группы (ч.3, ст. 286 УК, до десяти лет лишения свободы) в отношении восьми сотрудников Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых МВД России, двоих из них отправили под стражу, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Фигуранты выполняли обязанности по конвоированию участников судебных заседаний, которые проводятся 2-м Западным окружным военным судом в здании Московского городского суда. По имеющейся информации, сотрудники попустительствовали нарушениям режима 18-ю предполагаемыми участниками преступного сообщества во главе с занимающим высшее положение в преступной иерархии Олегом Медведевым, известным в криминальной среде как Шишкан», — рассказала она.

Предварительно установлено, что полицейские «из корыстной или иной заинтересованности исполняли различные просьбы подсудимых», а также передавали им телефоны через адвоката. По словам Волк, подсудимые с помощью мобильников связывались с оставшимися на свободе сообщниками и оказывали давление на свидетелей по уголовному делу.

По информации «Коммерсанта», арестованы начальник конвоя Алексей Абакумов и старший полицейский Иван Александров. По версии следствия, они при конвоировании авторитета в здание Мосгорсуда «незаконно обеспечили условия для взаимодействия Медведева с другими подсудимыми и передачу от иных лиц мобильных телефонов и сим-карт, замаскированных в пачках сигарет».

Как сказано в материалах дела, подручные Медведева по его указанию осуществляли «скрытую транспортировку мобильных телефонов в прямой кишке», а авторитет в перерывах судебного заседания использовал мобильники, пишет газета. По данным источников «Ъ», обычно использовался мини-телефон i8star, габариты которого 6,2 х 2,3 см.

Оперативники дождались передачи мобильника и задержали предполагаемого участника группировки Медведева — подсудимого Лоретиса Виткаускаса, изъяв у него телефон с установленной сим-картой. После этого задержали сотрудников конвойного полка.