В Москве арестовали двух конвойных за помощь авторитету Шишкану
В Москве возбудили уголовное дело о превышении полномочий в составе группы (ч.3, ст. 286 УК, до десяти лет лишения свободы) в отношении восьми сотрудников Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых МВД России, двоих из них отправили под стражу, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Фигуранты выполняли обязанности по конвоированию участников судебных заседаний, которые проводятся 2-м Западным окружным военным судом в здании Московского городского суда. По имеющейся информации, сотрудники попустительствовали нарушениям режима 18-ю предполагаемыми участниками преступного сообщества во главе с занимающим высшее положение в преступной иерархии Олегом Медведевым, известным в криминальной среде как Шишкан», — рассказала она.
Предварительно установлено, что полицейские «из корыстной или иной заинтересованности исполняли различные просьбы подсудимых», а также передавали им телефоны через адвоката. По словам Волк, подсудимые с помощью мобильников связывались с оставшимися на свободе сообщниками и оказывали давление на свидетелей по уголовному делу.
По информации «Коммерсанта», арестованы начальник конвоя Алексей Абакумов и старший полицейский Иван Александров. По версии следствия, они при конвоировании авторитета в здание Мосгорсуда «незаконно обеспечили условия для взаимодействия Медведева с другими подсудимыми и передачу от иных лиц мобильных телефонов и сим-карт, замаскированных в пачках сигарет».
Как сказано в материалах дела, подручные Медведева по его указанию осуществляли «скрытую транспортировку мобильных телефонов в прямой кишке», а авторитет в перерывах судебного заседания использовал мобильники, пишет газета. По данным источников «Ъ», обычно использовался мини-телефон i8star, габариты которого 6,2 х 2,3 см.
Оперативники дождались передачи мобильника и задержали предполагаемого участника группировки Медведева — подсудимого Лоретиса Виткаускаса, изъяв у него телефон с установленной сим-картой. После этого задержали сотрудников конвойного полка.
Олег Медведев (до смены фамилии — Шишканов) был задержан летом 2019 года в подмосковных Люберцах. В отношении него и сообщников расследуются дела об убийствах, вымогательстве, причинении вреда здоровью, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, организации и участии в преступном сообществе.
В частности, Медведева и сообщников обвиняют в убийстве генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» — депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи. Они пропали без вести в 2012 году. В доме Сидоровой при расследовании обнаружили следы крови, а на территории соседнего района — сгоревшую машину. Тела Сидоровой и троих ее родственников были найдены в октябре 2019 года.
В ноябре 2020 года СК сообщил, что завершил расследование в отношении 18 участников организованной преступной группировки Медведева.
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