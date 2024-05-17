Присяжные вынесли обвинительный вердикт авторитету Шишкану за убийства

Присяжные вынесли обвинительный вердикт авторитету Шишкану и его ОПГ за убийства

Шишкана и его пособников обвиняют в нескольких убийствах, поджогах, вымогательстве в Подмосковье. В апреле стало известно об уголовном деле против конвоиров, помогавших находящимся под стражей фигурантам получать телефоны

Олег Шишканов (Медведев) в суде в 2019 году (Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС)

Присяжные вынесли обвинительный вердикт криминальному авторитету Олегу Медведеву (также известен как Шишкан) и участникам возглавляемого им преступного сообщества, заявили в Следственном комитете.

Их обвиняют в совершении убийств, бандитизме и других преступлениях. «Медведев и его соучастники совершили убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» — депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи с целью завладения земельными участками племзавода», — напомнили в СК.

Также там добавили, что Шишкана и его подельников подозревают в убийствах для устранения конкуренции в сфере добычи природных ископаемых, причинении вреда здоровью различной тяжести, поджогах имущества тех, кто отказывался выполнять требования членов преступной группы, вымогательстве у предпринимателей из Раменского и одноименного района.

Медведев (ранее у него была фамилия Шишканов) был арестован в 2019 году в Люберцах. В СК, сообщая о завершении расследование дела созданного им преступного сообщества, рассказали, что под суд пойдут 18 членов банды.

В апреле стало известно об уголовном деле в отношении восьми сотрудников Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых МВД России, которые, по версии следствия, «попустительствовали нарушениям режима» со стороны членов преступной группы Шишкана. Двое конвоиров — по данным «Коммерсанта», это начальник конвоя Алексей Абакумов и старший полицейский Иван Александров — были арестованы.

По версии следствия, они при конвоировании Шишкана в здание Мосгорсуда «незаконно обеспечили условия для взаимодействия Медведева с другими подсудимыми» и передачу ему телефонов и сим-карт в пачках сигарет. Кроме того, подручные авторитета по его указанию осуществляли «скрытую транспортировку мобильных телефонов в прямой кишке», а Шишкан в перерывах судебного заседания использовал мобильники, писала газета. По данным источников «Ъ», обычно использовался мини-телефон L8star, габариты которого 6,2х2,3 см.