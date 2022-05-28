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В Ирландии выявили первого зараженного оспой обезьян

Фото: Antonio Calanni / AP
Фото: Antonio Calanni / AP

Первый случай заражения человека оспой обезьян выявили вечером 27 мая в восточной части Ирландии, передает RTE со ссылкой на сообщение Центра надзора за охраной здоровья (подразделение ирландской службы здравоохранения).

Заболевшего не стали госпитализировать. Сейчас медики отслеживают людей, с которыми он мог контактировать. Каким образом человек заразился инфекцией, в ведомстве не уточняют.

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Кроме того, власти подозревают, что оспой обезьян мог заразиться еще как минимум один пациент, сейчас он находится под наблюдением.

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, впервые выявленное в 1958 году. Первый в Европе случай заражения этой болезнью обнаружили в Великобритании 7 мая. Заболевшим оказался мужчина, который недавно вернулся в страну из Нигерии, где инфекция считается типичной. Большинство случаев заражения за все время с момента обнаружения болезни также выявляли в Африке.

К концу мая болезнь зарегистрировали во многих странах Европы, в том числе в Бельгии, Чехии, Словении, Португалии и Италии. Также оспу нашли в Канаде, Израиле, Швейцарии, Австралии и США.

Специалисты считают, что текущие случаи спровоцировала западноафриканская клада (группа организмов). Болезнь в этом случае протекает в менее тяжелой форме, летальность составляет порядка 3,6% по сравнению с 10,6% у клады бассейна Конго.

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Фото:Paula Bronstein / Getty Images


Инкубационный период болезни может составлять от пяти дней до трех недель. Обычно заболевание проходит само, но люди с подавленным иммунитетом, дети и беременные женщины могут перенести болезнь тяжелее.

У заболевших оспой обезьян появляются сыпь, головная боль, температура выше 38,5 градуса, увеличиваются лимфатические узлы, возникают боли в теле, спине и в мышцах, также они ощущают сильную слабость.

Ранее, 23 мая, в Роспотребнадзоре РБК сообщили, что в России еще не выявили случаев заражения этой инфекцией, и оценили риск ее завоза как низкий из-за ограничений авиасообщения с государствами, где оспу уже обнаружили.

Теги
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