В Чехии и Словении выявили первые случаи оспы обезьян

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По одному случаю заражения обезьяньей оспой выявили в Чехии и Словении. Об этом сообщает чешский портал Seznam Zprávy и словенское издание Dnevnik. Число стран, где зафиксированы случаи инфицирования, достигло 17.

По данным Seznam Zprávy, заболевший пациент из Чехии ранее посетил музыкальный фестиваль в бельгийском Антверпене. Сейчас он находится в Центральном военном госпитале в Праге, всем, кто контактировал с зараженным, рекомендовали в течение 21 дня следить за состоянием здоровья, воздерживаться от физических контактов с другими людьми и не сдавать анализы крови.

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, впервые выделенное в 1958 году. Большинство случаев было выявлено в Африке. Первые случаи за пределами континента зафиксировали в 2003 году в США. Последняя из вспышек произошла в 2017 году в Нигерии.



Симптомами могут быть: острая сыпь, головная боль, температура выше 38,5 градусов, увеличение лимфатических узлов, боли в мышцах и теле, спине, сильная слабость.

Инфицированный из Словении ранее побывал на Канарских островах, пишет Dnevnik. Зараженного не отправили на изоляцию, устанавливается, с кем он контактировал. В Национальном институте общественного здравоохранения, который подтвердил информацию о выявлении заболевшего, сообщили, что ожидают большего числа завозных случаев.

В странах Европы и Северной Америки в мае выявили около сотни случаев заражения людей оспой обезьян. 21 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире зафиксировано 92 случая в 12 странах.

Первый случай зарегистрировали в Великобритании 7 мая у человека, вернувшегося из Нигерии, позднее число заболевших выросло до 56. Среди европейских стран о случаях заражения уже сообщили Португалия (37 случаев по данным Reuters), Испания (34), Италия (4), Германия (3), по два случая — в Бельгии, Дании, Нидерландах, Швеции и Швейцарии. В США зафиксировали три случая, в Канаде и Австралии — два, по одному — в Аргентине и Израиле.

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В России случаев инфицирования обезьяньей оспой не зарегистрировано. Роспотребнадзор 23 мая отмечал, что вероятность завоза этого вируса в страну «оценивается как низкая в связи с ограничением авиасообщения с большинством стран, где зафиксированы случаи указанного заболевания».