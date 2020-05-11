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Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Правительство должно к 1 июня подготовить план перевода части банковских услуг в дистанционный формат. Такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам совещания о реализации мер по поддержке российской экономики в части банковского кредитования.

Кабмин должен совместно с Центробанком разработать и утвердить «план мероприятий по ускоренному внедрению в финансовый сектор онлайн-технологий». Это должно помочь кредитным организациям оказывать некоторые свои услуги дистанционно.

Речь идет, в частности, о заключении ипотечных договоров, удаленной идентификации клиентов, подтверждении согласия граждан на получение о них информации из государственных баз данных.

Банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета
Финансы
Фото: Андрей Любимов / РБК

Ответственными за подготовку плана назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Ранее РБК выяснил, что российские банки пока что не воспользовались возможностью открывать счета для клиентов без их личного присутствия в отделении.

В начале апреля Центробанк разрешил открывать счета для социально значимых платежей дистанционно для находящихся на самоизоляции клиентов. Регулятор пообещал не наказывать кредитные организации за нарушения антиотмывочного законодательства в этих случаях.

ЦБ утвердил правила открытия счетов во время самоизоляции
Финансы
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В крупнейших банках заявили, что клиент может открыть счет, только придя в отделение или заказав банковскую карту с курьером на дом. Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов посчитал, что банки не спешат удаленно открывать счета, так как не имеют четкого понимания самой процедуры.

Теги: Владимир Путин, банки
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Банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета
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