Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат

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Правительство должно к 1 июня подготовить план перевода части банковских услуг в дистанционный формат. Такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам совещания о реализации мер по поддержке российской экономики в части банковского кредитования.

Кабмин должен совместно с Центробанком разработать и утвердить «план мероприятий по ускоренному внедрению в финансовый сектор онлайн-технологий». Это должно помочь кредитным организациям оказывать некоторые свои услуги дистанционно.

Речь идет, в частности, о заключении ипотечных договоров, удаленной идентификации клиентов, подтверждении согласия граждан на получение о них информации из государственных баз данных.

Ответственными за подготовку плана назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.