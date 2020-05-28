Власти Москвы приготовились к повышению смертности от COVID в мае

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Летальность от коронавируса в Москве за апрель 2020 составила от 1,4 до 2,8%, в мае эти показатели будут выше, говорится в аналитическом отчете, опубликованном на сайте департамента здравоохранения столицы.

Первое значение — 1,4% — получается, если учитывать только случаи, в которых COVID-19 был основной причиной смерти. Второе значение — 2,8% — стало результатом учета скончавшихся от COVID и всех умерших от других причин с подтвержденным тестом на SARS-CoV-2 даже при полном отсутствии пневмонии.

«Уже сейчас понятно, что смертность за май будет выше. На конец апреля пришелся пик заболеваемости коронавирусом в Москве. А между пиками заболеваемости и смертности как раз проходит около двух-трех недель. Эти показатели также будут проанализированы и открыто опубликованы», — заверили в департаменте.

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