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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин предупредил о росте смертности от COVID-19

По словам мэра, в среднем количество тяжелобольных достигает 1700 человек, и эта цифра не снижается, поскольку врачи стараются спасти каждую жизнь. Но из-за нагрузки на здравоохранение растет смертность
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В мае смертей пациентов с коронавирусом будет значительно больше, чем в апреле. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории России. Трансляцию вел телеканал РБК.

Собянин высказался после вступительного слова премьер-министра Михаила Мишустина, который отметил, что Россия начала проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения. Мэр Москвы согласился, что «система здравоохранения начала потихоньку разгружаться», заметив при этом, что количество тяжелых и крайне тяжелых больных составляет около 1700 человек.

«Это не ежедневно, это средняя статистическая величина за последние три недели. И она особо не снижается. Почему? Потому что врачи борются за жизнь каждого человека. Это означает, что тяжелобольные находятся в стационаре, и в том числе на реанимации две–три недели», — сказал Собянин.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По его словам, этот накапливающийся объем создает большую нагрузку на систему здравоохранения и «генерирует высокую смертность, которая, мы видим, в мае будет значительно больше, чем в апреле».

Мэр пояснил, что речь идет о заболевших, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии, но коронавирус у них выявили в апреле — начале мая. «Это естественные процессы. Просто нам не надо забывать об этом, когда мы планируем будущие наши шаги. Мы должны понимать, что все равно мы находимся на высокой стадии заболеваемости», — заключил Собянин.

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На том же совещании Мишустин сообщал, что ситуация с коронавирусом стабилизируется и есть основания для «аккуратного, поэтапного возвращения в нормальную экономическую жизнь». Накануне Собянин говорил, что Москве удалось избежать самого страшного сценария с развитием ситуации с коронавирусом.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Москва, коронавирус, смертность
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