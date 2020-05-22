Голикова предупредила о росте смертности из-за коронавируса в мае

По словам вице-премьера, увеличение этого показателя следует из оперативных данных прошедших трех недель, которые имеются на сегодняшний день. Итоговые данные по причинам смертности в России по апрелю будут получены в конце мая

В мае в России серьезно вырастет показатель смертности из-за коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемической обстановке.

«Об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем», — указала она. Что касается официальных данных по смертности в апреле и ее причинам, они будут понятны 29 мая, отметила вице-премьер.

«Мы пытаемся спасти максимальное количество пациентов, но болезнь и хронические заболевания не всегда заканчиваются благоприятным исходом», — заявила она.