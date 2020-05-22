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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова предупредила о росте смертности из-за коронавируса в мае

По словам вице-премьера, увеличение этого показателя следует из оперативных данных прошедших трех недель, которые имеются на сегодняшний день. Итоговые данные по причинам смертности в России по апрелю будут получены в конце мая

В мае в России серьезно вырастет показатель смертности из-за коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемической обстановке.

«Об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем», — указала она. Что касается официальных данных по смертности в апреле и ее причинам, они будут понятны 29 мая, отметила вице-премьер.

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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

«Мы пытаемся спасти максимальное количество пациентов, но болезнь и хронические заболевания не всегда заканчиваются благоприятным исходом», — заявила она.

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По словам вице-премьера, в отличие от других стран, в России в 100% случаев оформляется медицинское свидетельство, «где фиксируются все обстоятельства смерти, включая место, причины и так далее». «Таким образом, статистика в России, в отличие от других стран мира, по заболеваемости и смертности имеет сплошной и «полицевой» характер», — заявила Голикова. При установлении причин смертности используют международные требования, которые сформировала Всемирная организация здравоохранения, добавила она.

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О том, что в мае смертей пациентов с коронавирусом будет значительно больше, чем в апреле, ранее предупредил и мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр пояснил, что речь идет о заболевших, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии, но коронавирус у них выявили в апреле — начале мая. «Нам не надо забывать об этом, когда мы планируем будущие наши шаги, мы должны понимать, что находимся все равно на высокой стадии заболеваемости, с большим количеством тяжелобольных», — считает мэр.

По данным оперативного штаба, в России от коронавируса скончались 3249 человек, из них за последние сутки — 150. Это самый высокий в стране суточный показатель с начала распространения инфекции.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Татьяна Голикова, коронавирус, смертность
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